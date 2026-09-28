Яким буде жовтень у Харкові та області – прогноз синоптиків

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на жовтень 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що в другий місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 8,1 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у жовтні також очікується у межах кліматичної норми – 46 мм.

Нагадаємо, у другій декаді вересня погода у Харкові та області виявилася несподівано теплою. Температура була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо. Про це повідомляли у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. За даними центру, дощі пройшли на більшій частині області та майже повністю ліквідували посуху.