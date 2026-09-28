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Яким буде жовтень у Харкові та області – прогноз синоптиків

Суспільство 13:36   28.09.2026
Вікторія Яковенко
Яким буде жовтень у Харкові та області – прогноз синоптиків

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на жовтень 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що в другий місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 8,1 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у жовтні також очікується у межах кліматичної норми – 46 мм.

Нагадаємо, у другій декаді вересня погода у Харкові та області виявилася несподівано теплою. Температура була вищою за середні багаторічні показники. Тривало метеорологічне літо. Про це повідомляли у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. За даними центру, дощі пройшли на більшій частині області та майже повністю ліквідували посуху.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на жовтень 2026-го року на Харківщині.".