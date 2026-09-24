Сьогодні 24 вересня 2026: яке свято та день в історії

24 вересня 787 року розпочався Другий Нікейський собор – останній, рішення якого повністю визнають і Католицька, і Православна церкви. У 1941-му розпочали вибухати будівлі в історичному центрі Києва, які радянські війська замінували перед відступом. У 1957-му президент США ввів війська до міста Літл-Рок, щоб убезпечити дев’ять чорношкірих школярів. У 1989-му Папа Римський Іван Павло II визнав, що Галілей мав рацію, та перепросив. У 2004-му на кандидата в президенти України Януковича вчинили “страшний замах”, влучивши по ньому яйцем.

Свята та пам’ятні дати 24 вересня

24 вересня у світі – Всесвітній день досліджень раку та Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення.

Четвертий четвер вересня – це Всесвітній день квантової готовності. Останній четвер вересня – Всесвітній день моря.

Також сьогодні: Всесвітній день горили, Міжнародний день караванника, стартує Всесвітній тиждень сітківки ока.

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24 вересня в історії

24 вересня 787 року розпочався Другий Нікейський собор. Він став сьомим Вселенським собором християнської церкви й останнім, рішення якого повністю визнають і Католицька, і Православна церкви. Приводом для скликання собору стали тривалі суперечки навколо шанування релігійних зображень (так званого іконоборства). Навіть зібратися з цього приводу церковним діячам вдалося не з першої спроби – проведенню собору в Константинополі змогли успішно перешкодити прихильники іконоборства.

“Жахлива “сварка через образи”, яка розірвала Візантійську імперію за імператорів-ісаврів Лева III та Костянтина V між 730 і 780 роками, а також знову за Лева V з 814 по 843 рік, пояснюється головним чином богословською дискусією, – писав у листі до 1200-річчя Другого Нікейського собору Папа Римський Іван-Павло II. – Не ігноруючи небезпеку можливого відродження ідолопоклонницьких практик язичництва, Церква дозволила, щоб Господь, Пресвята Діва Марія, мученики та святі були зображені в образотворчій формі або скульптурі для підтримки молитви та відданості вірних. Усім було зрозуміло, згідно з формулою святого Василія, згаданою в Нікейському соборі II, що “шана, що віддається іконі, сягає прототипу”. На Заході Папа Святий Григорій Великий наполягав на дидактичному аспекті розписів у церквах, які були корисними для неписьменних, “щоб читати на стінах те, що вони не могли прочитати в книгах”, і наголошував, що це споглядання має вести до поклоніння “єдиній і всемогутній Святій Трійці”. Саме в цьому контексті розвинувся, особливо в Римі у VIII столітті, культ зображень святих, який породив чудові художні твори. Порушуючи автентичну традицію Церкви, іконоборчий рух розглядав шанування зображень як повернення до ідолопоклонства”.

Зрештою Другий Нікейський собор підтвердив законність шанування ікон. При цьому учасники собору розмежували поклоніння, яке належить лише Богові, та шанування ікон: честь, віддана образу, за їхнім вченням, стосується того, кого на ньому зображено.

24 вересня 1852 року французький винахідник Анрі Жіффар здійснив перший політ на дирижаблі з паровим двигуном власної конструкції. Докладніше.

24 вересня 1941 року в центрі Києва почалися масові вибухи та пожежі. Докладніше.

24 вересня 1957 року президент США Дуайт Ейзенхауер ухвалив рішення ввести федеральні війська до міста Літл-Рок, щоб забезпечити відвідування середньої школи дев’ятьма чорношкірими учнями – разом із білими. Докладніше.

24 вересня 1989 року Папа Римський Іван Павло II публічно визнав, що Галілео Галілей мав рацію, й попросив вибачення від імені церкви. Докладніше.

24 вересня 2004 року стався знаменитий “яєчний замах” на кандидата у президенти України Віктора Януковича. Докладніше.

Церковне свято 24 вересня

24 вересня вшановують пам’ять першомучениці рівноапостольної Фекли та преподобного Феодосія Манявського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо білки активно закопують горіхи, то скоро почнуться морози.

Якщо бджоли ще літають, то зима буде пізньою та м’якою.

Якщо вже зійшли озимі, то наступного року буде хороший урожай.

Що не можна робити 24 вересня

Не можна підіймати предмети з землі.

Не можна мити голову.