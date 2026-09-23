Гігієнічні набори безкоштовно видають у Харківській області: як отримати

Гігієнічні набори від громадської організації “Елеос-Україна” можуть отримати мешканці Харківської області. Крім стандартних наборів, передбачені спеціалізовані – для людей з обмеженою мобільністю та тих, хто за станом здоров’я потребує додаткових засобів щоденного догляду.

Про старт акції команда “Елеос-Україна” повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Для отримання гігієнічного набору необхідно заздалегідь залишити запит. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму .

З питаннями можна звертатись за номером: +38 (068) 101-66-80.

Через цю онлайн-форму також можна звернутися за юридичною та психологічною допомогою, підтримкою у відновленні документів або евакуації.

“Остерігайтеся шахраїв. Елеос-Україна не просить дані банківських карток, PIN- чи CVV-коди, паролі або коди з SMS. Якщо ви не залишали звернення чи не реєструвалися на отримання допомоги, будьте обережні з дзвінками від невідомих осіб, які представляються працівниками організації. Допомога Елеос-Україна надається безоплатно”, – попереджають волонтери.

Нагадаємо, цього тижня на одному зі звалищ у місті Дергачі знайшли гуманітарну допомогу: борошно, консерви, макарони та крупи. Більшість продуктів мали чинний термін придатності.