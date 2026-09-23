Під обстрілом: у Дергачах планують ремонт шести будинків за 40 мільйонів – ХАЦ

Шість договорів на ремонт багатоквартирних будинків у Дергачах, який постійно перебуває під обстрілом, укладено у 2026 році. Загальна вартість робіт – 40 мільйонів гривень, але фінансування ще не надано.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, аналізуючи сайт Prozorro. У ХАЦ акцентують на тому, що орієнтовно за 20 кілометрів від Дергачів тривають бойові дії, місто постійно перебуває під обстрілами.

За даними антикорупціонерів, на відновлення будинків, ремонт яких запланувала Харківська обласна адміністрація, станом на даний момент грошей немає. Дергачівська міська військова адміністрація планує завершити цьогорічні роботи.

Так, Департамент капбудівництва ХОВА уклав угоду з ТОВ “Атлант Буд Партнер” на проведення ремонтних робіт у будинку на вул. Сумський Шлях, 178 вартістю 17,2 мільйонів гривень. У документах зазначено, що майже всі кошти планується одержати наступного року.

Десять мільйонів гривень планують витратити на відновлення будинку №17 на вулиці Центральній. Підрядником стало ТОВ “ТТ 2006”.

“Саме ця компанія займалася ремонтом підвалу в Писарівській гімназії Золочівської громади. Раніше ХАЦ зазначав, що при проведенні ремонту в цій школі ціни на матеріали були завищені в рази. Крім того, фактично після завершення робіт у Писарівці вже не залишилося дітей через небезпеку”, – кажуть у ХАЦ.

У угоді йдеться про те, що на фінансування робіт розраховують наступного року.

ТОВ “Атлант Буд Партнер” отримав ще один підряд. Йдеться про 9,2 млн грн на відновлення будинку за адресою: площа Перемоги, 5а. На 2026 рік заплановано лише проведення демонтажних робіт. Отримати фінансування на ремонт будинку сподіваються у 2027 році.

Заплановано роботи і в багатоквартирному будинку на вул. Сумський Шлях, 176. Вартість робіт оцінили у 3,82 млн грн. Тендер проводив Дергачівську міськраду, а підряд отримала ФОП Кузнєцова Ірина Володимирівна. При цьому контактний телефон, зазначений у тендерній документації, раніше зазначала співробітниця КП “Харківжитлобуд” Аліна Скріпка. У проекті договору наголошено, що роботи мають бути завершені до кінця 2026 року.

Міськрада уклала ще дві угоди. ТОВ “Вертикаль-Буд Харків” отримало дві угоди:

на суму 2,23 млн. грн. – на ремонт будинку по вул. Центральної, 25,

1,6 млн грн – для ремонту багатоквартиного будинку по вул. Центральної, 22. Роботи мають бути виконані у 2026 році.

Щодо цін, то варто зазначити, що ТОВ “Вертикаль-Буд Харків” планує встановлювати вікна дешевше, ніж інші підрядники – по 5600 грн за кв.м. У тендерах обласного департаменту вартість металопластикових вікон на тисячу гривень за квадрат дорожча.

Для ремонту будинку на пл. Перемоги, 5А, запланували використати профнастил НС-44 за 700 грн за кв.м.

Ціни у кошторисі:

Хоча ринкова ціна такого профнастилу більш ніж на 50% менша.

Ринкова ціна на профнастил:

Суміш ЦПС прописали по 7 грн/кг, хоч зараз ціни по 6 грн/кг.

Але слід зазначити, що роботи заплановані наступного року і передбачити ціни складно. Не виключено, що кошторисну документацію доведеться переробляти.

“Головне питання – про доцільність витрат на ремонт у прифронтовій Дергачівській громаді. Орієнтовно за 20 км від Дергачів тривають бойові дії, місто постійно перебуває під обстрілами”, – кажуть у ХАЦ.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синегубов прокоментував публікацію ХАЦ щодо реконструкції будівлі колишнього інтернату під соціальне житло для переселенців. Середня вартість однієї квартири в реконструйованій будівлі становитиме понад 5,3 мільйона гривень або 120,4 тисяч доларів.