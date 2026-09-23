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Удари по Ізюму: РФ випустила 12 КАБів, постраждали семеро людей

Події 07:54   23.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удари по Ізюму: РФ випустила 12 КАБів, постраждали семеро людей

Перші удари по Ізюму зафіксували 22 вересня о 21:50. Попередньо, ЗС РФ випустили по місту вісім КАБів.

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, на деяких місцях ударів виникли пожежі. В районах влучань зникло електропостачання”, – писали в Ізюмській МВА.

Наслідки обстрілу Ізюму

Вже о 22:40 в Ізюмі пролунали повторні вибухи. Цього разу по місту вдарили чотири авіабомби. Через “прильоти” пошкоджені будинки, почалася пожежа.

Пізніше в Ізюмській МВА підбили попередні підсумки російських обстрілів.

“Повідомляють про сімох постраждалих внаслідок обстрілу, в тому числі – одна дитина 11 років отримала гостру реакцію на стрес. Постраждалим надається необхідна медична допомога”, – уточнили в МВА.

Водночас через “прильоти” погіршилася ситуація і з електропостачанням – територій, що залишилися без світла, побільшало.

Читайте також: Харків атакували дрони увечері 22 вересня, є загиблий та пошкодження

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 07:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші удари по Ізюму зафіксували 22 вересня о 21:50. Попередньо, ЗС РФ випустили по місту вісім КАБів.".