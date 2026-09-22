Двоє працівників «Нафтогаза» загинули через удару шахедами на Харківщині

18 вересня в результаті удару російських шахедів по Балаклії загинули 57-річні Олександр Івченко та Роман Замета, повідомляє Naftogaz.

Олександр Івченко працював у філії «Укргазспецбудмонтаж» від початку її заснування. Він був провідним фахівцем з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості. В Івченка залишилися дружина та донька.

Роман Замета працював у нафтогазовій галузі з 1999 року мотористом цементувального агрегату Шебелинського цеху тампонажних робіт філії «УГВ-Сервіс». У нього залишилися дружина та двоє синів.

Обом загиблим було по 57 років.