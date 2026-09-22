Двое работников «Нафтогаза» погибли из-за удара шахедами в Харьковской области

18 сентября в результате удара российских шахедов по Балаклее погибли 57-летние Александр Ивченко и Роман Замета, сообщает Naftogaz.

Александр Ивченко работал в филиале «Укргазспецстроймонтаж» с начала его основания. Он являлся ведущим специалистом по учету дебиторской и кредиторской задолженности. У Ивченко остались жена и дочь.

Роман Замета работал в нефтегазовой отрасли с 1999 года мотористом цементирующего агрегата Шебелинского цеха тампонажных работ филиала УГВ-Сервис. У него остались жена и два сына.

Обоим погибшим было по 57 лет.