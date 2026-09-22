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Более 3 тысяч вражеских целей сбили над Харьковом и областью за месяц – ОВА

Общество 13:42   22.09.2026
Виктория Яковенко
Более 3 тысяч вражеских целей сбили над Харьковом и областью за месяц – ОВА Фото: Генштаб ВСУ

Во время сессии Харьковского облсовета начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об оперативной ситуации в регионе. В частности, рассказал о результатах работы ПВО и подготовке к зиме.

«За прошлый месяц наши Силы обороны сбили над Харьковом и Харьковщиной более 3 тысяч вражеских целей. Это гораздо больше, чем в предыдущие месяцы», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что в регионе реализуют планы устойчивости.

«Наша задача — максимально защитить критическую инфраструктуру до отопительного сезона. Процесс не останавливается, несмотря на постоянные обстрелы — один из объектов при выполнении работ на нем получил более 60 прямых ударов», — информирует начальник ХОВА.

В Харьковской области продолжают строить подземные школы, сейчас 13 объектов находятся на этапе достройки.

«Продолжаются работы по обустройству подземных отделений в наших больницах — областной детской, онкоцентре и областной взрослой», — добавил Синегубов.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 22 сентября написал, что за прошедшие сутки на Харьковщине погибла женщина, пострадал ее 13-летний сын.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время сессии Харьковского облсовета начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об оперативной ситуации в регионе.".