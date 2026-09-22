Более 3 тысяч вражеских целей сбили над Харьковом и областью за месяц – ОВА

Во время сессии Харьковского облсовета начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об оперативной ситуации в регионе. В частности, рассказал о результатах работы ПВО и подготовке к зиме.

«За прошлый месяц наши Силы обороны сбили над Харьковом и Харьковщиной более 3 тысяч вражеских целей. Это гораздо больше, чем в предыдущие месяцы», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что в регионе реализуют планы устойчивости.

«Наша задача — максимально защитить критическую инфраструктуру до отопительного сезона. Процесс не останавливается, несмотря на постоянные обстрелы — один из объектов при выполнении работ на нем получил более 60 прямых ударов», — информирует начальник ХОВА.

В Харьковской области продолжают строить подземные школы, сейчас 13 объектов находятся на этапе достройки.

«Продолжаются работы по обустройству подземных отделений в наших больницах — областной детской, онкоцентре и областной взрослой», — добавил Синегубов.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 22 сентября написал, что за прошедшие сутки на Харьковщине погибла женщина, пострадал ее 13-летний сын.