«Настиг дрон»: ликвидирован бывший мэр Белгорода

22 сентября стало известно, что бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев ликвидирован на фронте.

«Он отбывал срок за коррупцию и завербовался на фронт из тюрьмы, служил в тылу в Белгородской области, рассчитывая таким образом отмыться и избежать наказания. Но дрон настиг его и там», — написал блогер Денис Казанский.

Российский Telegram-канал Mash сообщил, что ранее Полежаев был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей — за отмыв бюджетных денег.

«Контракт он подписал в августе 2024 года, в октябре стало известно, что бывший чиновник был освобожден из-под стражи на период его исполнения», — пишут в российских СМИ.

Полежаев был мэром Белгорода с 2015 по 2019 годы.