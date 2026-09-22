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«Настиг дрон»: ликвидирован бывший мэр Белгорода

Мир 12:06   22.09.2026
Виктория Яковенко
«Настиг дрон»: ликвидирован бывший мэр Белгорода Фото: Денис Казанский

22 сентября стало известно, что бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев ликвидирован на фронте.

«Он отбывал срок за коррупцию и завербовался на фронт из тюрьмы, служил в тылу в Белгородской области, рассчитывая таким образом отмыться и избежать наказания. Но дрон настиг его и там», — написал блогер Денис Казанский.

Российский Telegram-канал Mash сообщил, что ранее Полежаев был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей — за отмыв бюджетных денег.

«Контракт он подписал в августе 2024 года, в октябре стало известно, что бывший чиновник был освобожден из-под стражи на период его исполнения», — пишут в российских СМИ.

Полежаев был мэром Белгорода с 2015 по 2019 годы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 сентября стало известно, что бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев ликвидирован на фронте.".