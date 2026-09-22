Развращал детей в соцсетях: подозревают 48-летнего жителя Харьковщины

В Сумской области правоохранители задержали жителя Харьковщины, который, по данным следствия, во время общения в интернете склонял несовершеннолетних к созданию материалов сексуального характера и хранил эти файлы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, 48-летний фигурант на протяжении июля 2025 — мая 2026 активно пользовался мессенджерами и социальными сетями для общения с детьми.

«Во время видеосвязи мужчина делал снимки экрана с изображениями обнаженных детей, а также склонял их самостоятельно создавать и передавать ему соответствующие фото. Полицейские установили пять эпизодов такого общения», – отметили правоохранители.

В частности, по данным следствия, с декабря 2025 мужчина переписывался с 10-летней девочкой и ее 15-летней подругой с Сумщины. Во время общения он демонстрировал им обнаженное тело и склонял к созданию фото интимного характера.

Параллельно мужчина переписывался с 12-летней девочкой из Львова. Он, говорят в полиции, переводил общение на сексуальные темы и склонял ребенка создать соответствующие фото.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149, ч. 1 и ч. 2 ст. 156, ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 301-1 УКУ. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в серии тяжких преступлений против детей подозревают 29-летнего харьковчанина, временно проживавший у своей бабушки в Лозовском районе.