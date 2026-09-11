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Хранил видео с голыми детьми: под Харьковом разоблачили любителя порно

Происшествия 17:37   11.09.2026
Оксана Якушко
Хранил видео с голыми детьми: под Харьковом разоблачили любителя порно

В Мерефе правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, хранившему 20 видео с детским порно, сообщает Харьковская областная прокуратура.

20-летний мужчина с помощью смартфона получил в интернете доступ к видео, которые согласно выводу судебной экспертизы содержат признаки детской порнографии. Он загрузил эти видеофайлы в личный аккаунт в мессенджере, где и хранил их.

Во время обыска стражи порядка изъяли мобильный телефон подозреваемого, где нашли 20 видеофайлов с изображением обнаженных мальчиков и девочек.

20-летнему жителю Мерефы сообщили о подозрении по факту умышленного получения доступа к детской порнографии и ее хранению.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 17:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Мерефе правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, хранившему 20 видео с детским порно, сообщает Харьковская областная прокуратура.".