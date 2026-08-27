Сову, запутавшуюся в антидроновой сетке, спасли на Харьковщине

На днях во время патрулирования прифронтовой территории Великобурлукской громады копы заметили птицу, которая нуждалась в помощи, сообщает Нацполиция.

Правоохранители осторожно освободили сову из антидроновой сетки и осмотрели птицу, нет ли у нее видимых травм или переломов.

Убедившись, что сова не получила повреждений, не нуждается в помощи ветеринаров и находится в безопасности, полицейские отпустили ее на свободу.

Как писала ранее МГ «Объектив», оптоволокно от российских FPV-дронов создает угрозу экоцида в лесах в окрестностях Волчанска на Харьковщине. Оккупанты затягивают сосны километрами прозрачных нитей, выпуская дроны каждые 20 минут на расстояние до 40 км. МГ «Объектив» пообщались со спикером 57-й ОМПБр и экспертом Украинской природоохранной группы, чтобы выяснить масштаб угрозы. Прозрачные ловушки массово губят животных, а микропластик годами будет отравлять почву и водоемы.