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Сову, запутавшуюся в антидроновой сетке, спасли на Харьковщине

Общество 19:16   27.08.2026
Оксана Якушко
Сову, запутавшуюся в антидроновой сетке, спасли на Харьковщине

На днях во время патрулирования прифронтовой территории Великобурлукской громады копы заметили птицу, которая нуждалась в помощи, сообщает Нацполиция.

Правоохранители осторожно освободили сову из антидроновой сетки и осмотрели птицу, нет ли у нее видимых травм или переломов.

Убедившись, что сова не получила повреждений, не нуждается в помощи ветеринаров и находится в безопасности, полицейские отпустили ее на свободу.

Как писала ранее МГ «Объектив», оптоволокно от российских FPV-дронов создает угрозу экоцида в лесах в окрестностях Волчанска на Харьковщине. Оккупанты затягивают сосны километрами прозрачных нитей, выпуская дроны каждые 20 минут на расстояние до 40 км. МГ «Объектив» пообщались со спикером 57-й ОМПБр и экспертом Украинской природоохранной группы, чтобы выяснить масштаб угрозы. Прозрачные ловушки массово губят животных, а микропластик годами будет отравлять почву и водоемы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 19:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях во время патрулирования прифронтовой территории Великобурлукской громады копы заметили птицу, которая нуждалась в помощи, сообщает Нацполиция.".