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Военнослужащего задержали на Харьковщине: в чем его подозревают (фото)

Общество 16:41   26.08.2026
Виктория Яковенко
Военнослужащего задержали на Харьковщине: в чем его подозревают (фото)

Правоохранители считают, что военнослужащий на Харьковщине за 20 тысяч долларов обещал мужчине решить «демобилизационный вопрос».

«За эти средства мужчина обещал повлиять на должностных лиц ТЦК и СП для принятия решения об исключении военнообязанного по военному учету», — рассказали в департаменте стратегических расследований НПУ.

20 августа правоохранители задержали фигуранта при получении средств, отметили правоохранители. В тот же день ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ.

Суд избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 891 904 грн.

военнослужащего задержали на Харьковщине

военнослужащего задержали на Харьковщине

Напомним, ранее правоохранители вручили подозрение 25-летнему мужчине. В Харьковской облпрокуратуре сообщали, что фигурант решил «подработать» на желающих избежать мобилизации. По данным следствия, за деньги он обещал трудоустройство, «бронь» и снятие с розыска.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что военнослужащий на Харьковщине за 20 тысяч долларов обещал мужчине решить «демобилизационный вопрос».".