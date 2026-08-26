Военнослужащего задержали на Харьковщине: в чем его подозревают (фото)

Правоохранители считают, что военнослужащий на Харьковщине за 20 тысяч долларов обещал мужчине решить «демобилизационный вопрос».

«За эти средства мужчина обещал повлиять на должностных лиц ТЦК и СП для принятия решения об исключении военнообязанного по военному учету», — рассказали в департаменте стратегических расследований НПУ.

20 августа правоохранители задержали фигуранта при получении средств, отметили правоохранители. В тот же день ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ.

Суд избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 891 904 грн.

Напомним, ранее правоохранители вручили подозрение 25-летнему мужчине. В Харьковской облпрокуратуре сообщали, что фигурант решил «подработать» на желающих избежать мобилизации. По данным следствия, за деньги он обещал трудоустройство, «бронь» и снятие с розыска.