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«Давайте отделим Харьков от Херсона» — Терехов об антидроновых сетках

Общество 14:49   26.08.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Давайте отделим Харьков от Херсона» — Терехов об антидроновых сетках

Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив», почему Харьков не использует пример Херсона по установке антидроновых сеток.

В частности, по данным медиа, в Херсоне областная и городская военные администрации, а также защитники распределили между собой полномочия по установлению антидроновых сеток над коммунальными учреждениями, кафе и т.д.

«Если есть какие-то вопросы военных, пусть они мне задают их напрямую. Все, что мы делаем, мы делаем согласно тому, как мы договариваемся с военными, отвечающими за это направление. Мы устанавливаем антидроновую защиту от FPV на оптоволокне, она доказала свою эффективность. Мы делаем это за собственные средства, собственными силами устанавливаем, и видим эффективность этой защиты», — отметил Терехов.

Сетки – полномочия военной администрации, подчеркивает городской голова. Говорит: ОВА уже начала работы по тем направлениям, которые им указывают военные.

«Коммунальные учреждения у нас там, где необходимо, имеют все это», – добавил мэр.

На вопрос защиты кафе, он ответил так: «Давайте отделим Харьков от Херсона. Не будем сравнивать друг с другом. Пока это не нуждается во вмешательстве».

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что в Харькове продолжают строить защиту от FPV-дронов на оптоволокне. «Если бы не эта защита, то гораздо больше дронов на оптоволокне долетало бы до Харькова. У нас уже есть определенные успехи и определенная статистика. Нам нужно продолжать эту работу, это очень кропотливая работа, над которой работают наши КП, работаем вместе с ОВА, инженерами, чтобы сделать эту защиту», — говорил Терехов.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив», почему Харьков не использует пример Херсона по установке антидроновых сеток.".