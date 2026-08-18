«Важно сделать защиту и от «Бандеролей» — Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что в Харькове продолжают строить защиту от FPV-дронов на оптоволокне. При этом враг уже атакует город новым типом оружия – «Бандеролями», поэтому нужно отвечать и этим вызовам.

«Если бы не эта защита, то гораздо больше дронов на оптоволокне долетало бы в Харьков. Мы это прекрасно видим. У нас уже есть определенные успехи и определенная статистика. Нам нужно продолжать эту работу, это очень кропотливая работа, над которой работают наши КП, работаем вместе с ОВА, с инженерами, чтобы сделать эту защиту. Я откровенно хочу сказать, что пока нет решения вообще такого, чтобы на 100% защитить Харьков от тех типов оружия, которым атакуют нас россияне. Потому что сегодня появилось новое оружие – «Бандероль», которая летит очень быстро на очень низкой высоте. Очень важно сегодня сделать такую ​​защиту и от этих «Бандеролей», — отметил городской голова.

Он подчеркнул, что война не стоит на месте, технологии все время совершенствуются. Следовательно, нужно соответствовать этим вызовам.

«И это такая кропотливая работа, которую действительно возглавляют военные, но мы рядом с ними и делаем все возможное, чтобы сделать так, чтобы в Харьков как можно меньше долетало оружия РФ», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»