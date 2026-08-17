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Делать громкие выводы рано — Терехов о защите Харькова от FPV и прошлой неделе

Происшествия 20:48   17.08.2026
Елена Нагорная
Делать громкие выводы рано — Терехов о защите Харькова от FPV и прошлой неделе

За неделю с 10 по 16 августа российские военные девять раз атаковали Харьков с применением беспилотников. Погибших, к счастью, не было. Пострадали три человека.

Как констатировал мэр Игорь Терехов, спокойной прошедшая неделя точно не была. Последствия российских атак в этот раз затронули Слободской, Холодногорский, Киевский, Немышлянский, Салтовский, Основянский и Шевченковский районы.

Всего по городу зафиксировали девять ударов, в частности тремя FPV-дронами, двумя «Шахедами», дроном-ракетой «Бандероль», реактивным «Шахедом» и БпЛА неустановленного типа. Еще один реактивный «Италмас» упал без детонации.

По словам Терехова, самыми интенсивными были обстрелы в начале недели, когда под удары попали энергообъекты, гражданская инфраструктура, частные дома, складские помещения и автомобили. В пятницу из-за взрывной волны от удара КАБов по пригороду в Шевченковском районе выбило окна в 11 многоэтажках и учебном заведении.

Параллельно коммунальщики ликвидировали последствия прошлых обстрелов, в частности завершили аварийно-спасательные работы на Салтовке, где 9 августа «Бандероль» попала в десятиэтажку.

«Параллельно продолжаем работу по FPV-дронам, — подчеркнул Терехов. — Вместе с военными и инженерами тестируем различные виды защиты, отрабатываем инженерные решения, корректируем протоколы безопасности. Часть мер уже работает, и определенный практический результат мы видим. Но делать громкие выводы рано. Враг постоянно меняет дальность, маршруты и тактику применения дронов. Поэтому и наша система защиты не может быть статичной — ее приходится постоянно перестраивать и усиливать. Часть этой работы по очевидным причинам публично не комментируем».

Согласно обнародованной инфографике, за неделю в Харькове прозвучало 68 сигналов воздушной тревоги, всего они длились более 114 часов. Это на 42 часа меньше, чем по Харьковской области.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, в течение недели с 10 по 16 августа ударам подверглись 75 населенных пунктов области, в том числе Харьков. Пострадали 50 человек, среди них ребенок. Один человек погиб.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 20:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю с 10 по 16 августа российские военные девять раз атаковали Харьков с применением беспилотников. Погибших, к счастью, не было. Пострадали три человека.".