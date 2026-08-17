“Робити гучні висновки зарано” – Терехов про захист Харкова від FPV та тиждень

За тиждень із 10 по 16 серпня російські військові дев’ять разів атакували Харків із застосуванням безпілотників. Загиблих, на щастя, не було. Постраждали троє людей.

Як констатував мер Ігор Терехов, спокійним минулий тиждень точно не був. Наслідки російських атак цього разу торкнулися Слобідського, Холодногірського, Київського, Немишлянського, Салтівського, Основ’янського та Шевченківського районів.

Загалом по місту зафіксували дев’ять ударів, зокрема трьома FPV-дронами, двома «шахедами», дроном-ракетою «бандероль», реактивним «шахедом» та БпЛА невстановленого типу. Ще один реактивний “італмас” впав без детонації.

За словами Терехова, найінтенсивнішими були обстріли на початку тижня, коли під удари потрапили енергооб’єкти, цивільна інфраструктура, приватні будинки, складські приміщення та автомобілі. У п’ятницю через вибухову хвилю від удару КАБів по передмістю у Шевченківському районі вибило вікна в 11 багатоповерхівках та навчальному закладі.

Паралельно комунальники ліквідовували наслідки минулих обстрілів, зокрема завершили аварійно-рятувальні роботи на Салтівці, де 9 серпня «бандероль» влучила в десятиповерхівку.

“Паралельно продовжуємо роботу щодо FPV-дронів, – наголосив Терехов. – Разом з військовими та інженерами тестуємо різні види захисту, відпрацьовуємо інженерні рішення, коригуємо безпекові протоколи. Частина заходів уже працює, і певний практичний результат ми бачимо. Але робити гучні висновки зарано. Ворог постійно змінює дальність, маршрути й тактику застосування дронів. Тому й наша система захисту не може бути статичною – її доводиться постійно перебудовувати й посилювати. Частину цієї роботи з очевидних причин публічно не коментуємо”.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, за тиждень у Харкові пролунали 68 сигналів повітряної тривоги, загалом вони тривали понад 114 годин. Це на 42 години менше, ніж по Харківській області.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом тижня з 10 по 16 серпня ударів зазнали 75 населених пунктів області, у тому числі Харків. Постраждали 50 осіб, серед них дитина. Одна людина загинула.