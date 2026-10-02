Заморозки вже близько: попередження для жителів Харкова та області

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 4 жовтня.

«Вночі 4 жовтня по місту та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 3°», – пише Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр та ДСНС попередили про те, що в Україну йдуть заморозки. Першими мінусові температури відчують у західних та північних областях країни. У решті регіонів України заморозки розпочнуться 2-3 жовтня.