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Чи виїжджають люди з Харкова та чи панікують містяни – Терехов

Записано 12:18   02.10.2026
Вікторія Яковенко
Чи виїжджають люди з Харкова та чи панікують містяни – Терехов Скриншот

Жодної паніки наразі у харків’ян немає, констатував мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Він зазначив, що у місті наразі перебуває 1,4 млн людей, серед них – 225 тисяч переселенців.

“Ми не спостерігаємо сьогодні якоїсь тенденції, щоб люди виїжджали. Навпаки, маємо розуміння, що люди повертаються, якщо є можливість бути в Харкові”, – підкреслив міський голова.

Терехов також дуже обережно розповів про підготовку міста до зими. Каже: комунальники роблять усе можливе.

“Але не все залежить від нашої підготовки, дуже багато залежить від інтенсивності обстрілів, точності влучань росіян. Крім цього, дуже важлива система ППО, ешелонована система ППО. Тут ми співпрацюємо з нашими військовими. Сценарії можуть бути дуже різними. Будемо працювати, робимо все можливе, щоб пройти опалювальний сезон”, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 12:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жодної паніки наразі у харків’ян немає, констатував мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".