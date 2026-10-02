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Сьогодні 2 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   02.10.2026
Оксана Горун
Сьогодні 2 жовтня 2026: яке свято та день в історії

2 жовтня 1187 року армія Салах ад-Діна захопила Єрусалим. У 1470-му англійський король Едуард IV був змушений втекти з власної країни. У 1906-му народився письменник Іван Багряний. У 1939-му під час захоплення нацистами Польщі капітулювала військово-морська база Гель, гарнізон якої найдовше чинив опір загарбникам. У 1990-му в Україні розпочалася студентська “Революція на граніті”. У 2018-му сталося вбивство Джамаля Хашоггі – опозиційного журналіста з Саудівської Аравії, у причетності до цього злочину світові розвідки підозрюють спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.

Свята та пам’ятні дати 2 жовтня

2 жовтня у світі – Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом і Міжнародний день ненасильства.

Перша п’ятниця жовтня – це Всесвітній день усмішки.

Також сьогодні: Всесвітній день гри, День уролога, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день сільськогосподарських тварин, День народження електронної пошти, День аудіофіла.

Відео створене з використанням ШІ

2 жовтня в історії

2 жовтня 1187 року  мусульманська армія на чолі з  Салах ад-Діном (Саладіном) захопила Єрусалим. Докладніше.

2 жовтня 1470 року англійський король Едуард IV був змушений тікати зі своєї країни. Він відплив з Англії до Фландрії (території на материку, яка на той час належала Бургундському герцогству). Це відбувалося за часів Війни Червоної та Білої троянд. Причиною втечі став наступ бунтівників, яких очолив колишній близький соратник і родич Едуарда Річард Невілл, граф Ворік. Невілл був одним із тих, хто привів першого короля Йорка Едуарда IV до влади, захопивши престол короля з династії Ланкастерів Генріха VI. За це граф Ворік отримав прізвисько “Творець королів”. Однак згодом відносини молодого монарха та його головного “лобіста” почали погіршуватися. Ворік усе більше прагнув впливати на політику короля, тоді як Едуард IV усе більше жадав діяти самостійно.

Король Англії Едуард IV
Король Едуард IV. Робота Лукаса Хоренбаута. Скановано із видання: Hearn, Karen, ed. Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean England, 1530-1630. New York: Rizzoli, 1995. ISBN 0-8478-1940-X. Суспільне надбання, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=624719

Тож “Творець королів” вдався до низки інтриг. Зокрема, уклав політичний союз із колишніми противниками: видав молодшу дочку Анну заміж за єдиного сина Генріха VI – Едуарда Вестмінстерського. Ворік перейшов на бік Ланкастерів і почав домагатися відновлення Генріха на престолі. У моменті Едуард IV втратив підтримку частини знаті й опинився під загрозою повалення. Тому був змушений тікати з Англії. Разом із ним країну покинув молодший брат – Річард, герцог Глостерський. У Бургундії за підтримки своєї сестри Маргарити та її чоловіка, герцога Бургундського Карла Сміливого брати-Йорки сформували військо та повернулися до Англії. Ворік за відсутності Едуарда тимчасово повернув на престол Генріха VI, але вже за рік для бунтівного графа та його нових протеже все було скінчено.

“Едуард IV повернув собі трон у 1471 році, вигравши вирішальні битви при Барнеті та Тьюксбері, де спочатку загинув Ворік, а потім син Генріха, Едуард”, – пише сайт королівської родини Великої Британії The Royal Family.

2 жовтня 1906 року народився український письменник Іван Багряний (справжнє ім’я Іван Лозов’ягін). Докладніше.

2 жовтня 1939 року капітулювала польська військово-морська база Гель. Її гарнізон чинив опір нацистській навалі з 9 вересня. Докладніше.

2 жовтня 1990 року в Україні розпочалася “Революція на граніті”. Докладніше.

2 жовтня 2018 року сталося вбивство Джамаля Хашоггі – опозиційного журналіста із Саудівської Аравії. Увагу всього світу до цієї трагедії привернув той факт, що Хашоггі вбили прямо в консульстві його країни в турецькому Стамбулі – агенти уряду. Докладніше.

Джамаль Хашоггі – вбитий журналіст
Джамаль Хашоггі. Фото: POMED

Церковне свято

2 жовтня в Україні вшановують пам’ять священномученика Кипріана, мучениці Юстини та Мученика Феоктиста. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 2 жовтня пішов дощ, то через тиждень чекай заморозків.

Якщо погода гарна – осінь буде теплою та довгою.

Якщо у лісі багато грибів, то наступне літо буде дощовим.

Що не можна робити 2 жовтня

Не рекомендовано переїжджати на нове місце і вирушати в далеку дорогу.

Не можна пускати в дім чужих і приймати подарунки від незнайомців.

Не можна брати з собою велику суму грошей, бо їх можна втратити.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня 1187 року армія Салах ад-Діна захопила Єрусалим. У 1470-му англійський король Едуард IV був змушений втекти з власної країни".