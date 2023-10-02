Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії

2 жовтня у світі розпочинається Тиждень захисту тварин та відбувається низка професійних свят. В Україні 2 жовтня 1990 року розпочалася студентська “Революція на граніті”. 2 жовтня 1906 року народився письменник Іван Багряний. А 1939-го під час захоплення нацистами Польщі капітулювала військово-морська база Гель, гарнізон якої найдовше чинив опір загарбникам.

Свята та пам’ятні дати 2 жовтня

2 жовтня у світі розпочинається Тиждень захисту тварин. Цього року його початок збігається зі Всесвітнім днем ​​сільськогосподарських тварин.

У світі відзначають низку професійних свят: День уролога, Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря та Міжнародний день соціального педагога.

Також у світі: Всесвітній день запобігання булінгу, Міжнародний день ненасильства, Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом, Всесвітній день гри та Всесвітній день повітряної кулі.

2 жовтня в історії

2 жовтня 1906 року народився український письменник Іван Багряний (справжнє ім’я Іван Лозов’ягін). Він входив до опозиційного літературного об’єднання “МАРС” (“Майстерня революційного слова”) і постійно мав проблеми з радянським керівництвом.

Так, його віршовану поему “Ave Maria” заборонила цензура, а історичний роман у віршах “Скелька” викликав звинувачення Багряного в “контрреволюційній агітації”. У 1932-му письменника вперше заарештували. Він провів 11 місяців в одиночній камері внутрішньої тюрми ГПУ, а далі відправлений на три роки заслання на Далекий Схід. Із заслання він намагався втекти, за що отримав ще три роки. Майже одразу після повернення із заслання Багряного заарештували вдруге – за участь у “націоналістичній контрреволюційній організації”. Як не дивно, після 83 днів, які письменника протримали в камері смертників, його відпустили на волю – за браком доказів. Ця частина життя Багряного стала основою його автобіографічного роману “Сад Гетсиманський”. У часи Другої світової письменник перебрався на Галичину, де приєднався до українського підпілля. Брав участь у створенні Української Головної Визвольної Ради. У ці буремні роки він написав романи “Тигролови”. А в 1945-му, не бажаючи знову “щасливо жити” в СРСР, емігрував до Німеччини. Повернутися в Україну він обіцяв, “коли НКВД піде вслід за Гестапо, коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький. Коли нам – Українському Народові – буде повернено право на свободу і незалежність в ім’я християнства і справедливості”. На жаль, він не дожив до цього моменту – помер у Німеччині в 1963 році. У останні роки життя Багряний редагував газету “Українські вісті”, заснував Українську революційно-демократичну партію та працював в Українській Національній Раді.

2 жовтня 1939 року капітулювала польська військово-морська база Гель. Її гарнізон чинив опір нацистській навалі з 9 вересня. Це був найтриваліший із боїв, який дала польська армія гітлерівським військам. Цього ж дня Гітлер провів у Берліні урочистий прийом генералітету з нагоди завершення польської кампанії.

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2 жовтня 1990 року в Україні розпочалася “Революція на граніті”.

Цього дня на Майдані у Києві (тоді – площі Жовтневої революції) з’явилися намети. З вимогами до влади вийшли студенти – переважно з Києва та Львова. Вони оголосили голодування та висунули політичні вимоги: достроково припинити повноваження Верховної Ради та призначити нові вибори на багатопартійній основі на осінь 1991 року; відправити у відставку голову Радміну України Віталія Масола; націоналізувати майно КПУ та ЛКСМУ; не допустити підписання Союзного договору та повернути в Україну солдатів-строковиків, які проходять службу в інших республіках СРСР.

Студенти розгорнули намети настільки швидко, що міліція не встигла завадити цьому процесу, а надалі не наважилася застосувати силу. Згодом Київська міська рада надала дозвіл на проведення масової акції. Голодування тривало 16 днів, студенти змінювали один одного, якщо комусь ставало погано. За цей час наметове містечко стало центром політичних мітингів та дискусій. Тут збиралися дисиденти, барди, письменники. На підтримку студентів голодування оголосили кілька народних депутатів, а письменник Олесь Гончар поклав свій партквиток. Протест перейшов до активної фази 15 жовтня. Тоді в Києві оголосили загальний студентський страйк. Студенти захоплювали приміщення вишів. А кількість протестувальників на Майдані становила близько 100 тисяч. Натовп прорвав міліцейський кордон біля Верховної Ради. Тепер намети з’явились і там.

Лише тоді – під цим тиском – депутати Верховної Ради запросили до зали лідерів протесту. І 17 жовтня погодились частково задовольнити вимоги протестувальників. Одразу “пожертвувати” вирішили Віталієм Масолом – його відправили у відставку. Решту всіх вимог пообіцяли виконати “за можливості”. Звісно, ​​можливості розпустити саму себе остання радянська Верховна Рада так і не знайшла.

Церковне свято

2 жовтня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам’ять священномученика Кипріана, мучениці Юстини та Мученика Феоктиста. Вони були вбиті в Нікомедії в 304 році. Кипріан був язичником, родом з Антіохії. Він отримав гарну освіту та став жрецем, в Антіохії шанувався язичниками як головний жрець. У тому ж місті жила християнка Юстина. Вона зберігала цноту та проводила час у пості та молитві. Коли ж Юстина відмовила хлопцю, який хотів на ній одружитися, він пішов до Кипріана, аби той за допомогою чарівництва привернув до нього дівчину. Проте Кипріан нічого не зміг зробити. Усі його чари вона перемагала молитвою. Тоді він зрозумів силу Христа та зрештою прийшов до місцевого єпископа Анфима і віддав на спалення всі свої книги. А наступного дня прийняв хрещення. Через сім днів його поставили читцем, на 20-й день – іподияконом і так далі. Врешті колишній жрець став єпископом. Він звернув велику кількість язичників до Христа. А Юстина пішла в монастир і була обрана в ігумені. Під час гоніння на християн при імператорі Діоклітіані єпископа Кипріана та ігуменю Юстину схопили та привезли до Нікомедії, де після лютих мук їм відрубали голови. Воїн Феоктист, бачачи невинні страждання святих, оголосив себе християнином і був страчений разом із ними.

Народні прикмети

Якщо 2 жовтня пішов дощ, то через тиждень чекай заморозків.

Якщо погода гарна – осінь буде теплою та довгою.

Якщо у лісі багато грибів, то наступне літо буде дощовим.

Що не можна робити 2 жовтня

Не рекомендовано переїжджати на нове місце і вирушати в далеку дорогу.

Не можна пускати в дім чужих і приймати подарунки від незнайомців.

Не можна брати з собою велику суму грошей, бо їх можна втратити.