Сегодня 2 октября: какой праздник и день в истории

2 октября в мире начинается Неделя защиты животных и проходит ряд профессиональных праздников. В Украине 2 октября 1990 года началась студенческая «Революция на граните». 2 октября 1906-го родился писатель Иван Багряный. А в 1939-м во время захвата нацистами Польши капитулировала военно-морская база Хель, гарнизон которой дольше всего сопротивлялся захватчикам.

Праздники и памятные даты 2 октября

2 октября в мире начинается Неделя защиты животных. В этом году ее начало совпадает со Всемирным днем сельскохозяйственных животных.

В мире отмечается ряд профессиональных праздников: День уролога, Всемирный день архитектора, Международный день врача и Международный день социального педагога.

Также в мире: Всемирный день предотвращения буллинга, Международный день ненасилия, Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, Всемирный день игры и Всемирный день воздушного шара.

2 октября в истории

2 октября 1906 года родился украинский писатель Иван Багряный (настоящее имя Иван Лозовягин). Он входил в оппозиционное литературное объединение «МАРС» («Мастерская революционного слова») и постоянно имел проблемы с советским руководством.

Так, его стихотворную поэму «Ave Maria» запретила цензура, а исторический роман в стихах «Скелька» вызвал обвинение Багряного в «контрреволюционной агитации». В 1932 писателя впервые арестовали. Он провел 11 месяцев в одиночной камере внутренней тюрьмы ГПУ, а затем отправился на три года в ссылку на Дальний Восток. Из ссылки он пытался бежать, за что получил еще три года. Почти сразу же после возвращения из ссылки Багряного арестовали второй раз – за участие в «националистической контрреволюционной организации». Как ни странно, после 83 дней, которые писатель провел в камере смертников, его отпустили на свободу – за неимением доказательств. Эта часть жизни Багряного стала основой его автобиографического романа «Сад Гефсиманский». Во время Второй мировой писатель перебрался на Галичину, где присоединился к украинскому подполью. Участвовал в создании Украинского Главного Освободительного Совета. В эти бурные годы он написал роман «Тигроловы». А в 1945-м, не желая снова «счастливо жить» в СССР, эмигрировал в Германию. Вернуться в Украину он обещал, «когда НКВД пойдет вслед за Гестапо, когда красный русский фашизм исчезнет так, как исчез фашизм немецкий. Когда нам – Украинскому Народу – будет возвращено право на свободу и независимость во имя христианства и справедливости». К сожалению, он не дожил до этого момента – умер в Германии в 1963 году. В последние годы жизни Багряный редактировал газету «Украинские вести», основал Украинскую революционно-демократическую партию и работал в Украинском Национальном Совете.

2 октября 1939 года капитулировала польская военно-морская база Хель. Ее гарнизон сопротивлялся нацистскому нашествию с 9 сентября. Это был самый продолжительный из боев, который дала польская армия гитлеровским войскам. В этот же день Гитлер провел в Берлине торжественный прием генералитета по случаю завершения польской кампании.

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2 октября 1990 года в Украине началась «Революция на граните».

В этот день на Майдане в Киеве (тогда – площади Октябрьской революции) появились палатки. С требованиями к власти вышли студенты – преимущественно из Киева и Львова. Они объявили голодовку и выдвинули политические требования: досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и назначить новые выборы на многопартийной основе на осень 1991 года; отправить в отставку главу Совмина Украины Виталия Масола; национализировать имущество КПУ и ЛКСМУ; не допустить подписания Союзного договора и вернуть в Украину солдат-срочников, проходящих службу в других республиках СССР.

Студенты развернули палатки настолько быстро, что милиция не успела помешать этому процессу, а в дальнейшем не решилась применить силу. Впоследствии Киевский городской совет дал разрешение на проведение массовой акции. Голодание длилось 16 дней, студенты сменяли друг друга, если кому-то становилось плохо. За это время палаточный городок стал центром политических митингов и дискуссий. Здесь собирались диссиденты, барды, писатели. В поддержку студентов голодовки объявили несколько народных депутатов, а писатель Олесь Гончар положил свой партбилет. Протест перешел в активную фазу 15 октября. Тогда в Киеве объявили всеобщую студенческую забастовку. Студенты захватывали помещения вузов. А количество протестующих на Майдане составило около 100 тысяч. Толпа прорвала милицейский кордон возле Верховной Рады. Теперь палатки появились и там.

Только тогда – под этим давлением – депутаты Верховной Рады пригласили в зал лидеров протеста. И 17 октября согласились частично удовлетворить требования протестующих. Сразу «пожертвовать» решили Виталием Масолом – его отправили в отставку. Все остальные требования пообещали выполнить «по возможности». Конечно, возможности распустить саму себя последняя советская Верховная Рада так и не нашла.

Церковный праздник

2 октября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Их казнили в Никомедии в 304 году. Киприан был язычником, родом из Антиохии. Он получил хорошее образование и стал жрецом, в Антиохии почитался язычниками как главный жрец. В том же городе жила христианка Иустина. Она сохраняла целомудрие и проводила время в посте и молитве. Когда Иустина отказала парню, который хотел на ней жениться, он пошел к Киприану, чтобы тот с помощью волшебства привлек к нему девушку. Однако Киприан ничего не смог поделать. Все его заклинания она побеждала молитвой. Тогда Киприан понял силу Христа и, наконец, пришел к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на следующий день принял крещение. Через семь дней его поставили чтецом, на 20-й день – иподиаконом и так далее. В конце концов бывший жрец стал епископом. Он обратил большое количество язычников к Христу. Иустина же ушла в монастырь, где ее избрали в игуменьи. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископа Киприана и игуменью Иустину схватили и привезли в Никомедию, где после свирепых мучений им отрубили головы. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.

Народные приметы

Если 2 октября пошел дождь, то через неделю жди заморозков.

Если погода хорошая – осень будет теплой и длинной.

Если в лесу много грибов, то предстоящее лето будет дождливым.

Что нельзя делать 2 октября

Не рекомендуется переезжать на новое место и отправляться в дальний путь.

Нельзя пускать в дом чужих и принимать подарки от незнакомцев.

Нельзя брать с собой большую сумму денег, потому что их можно потерять.