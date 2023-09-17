Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории

17 сентября в Украине – День спасателя и День работника леса. В этот день в 1787-м приняли конституцию США. В 1939-м СССР вступил во Вторую мировую войну, совершив совместное с нацистами вторжение в Польшу. В 1989-м в Черновцах начался первый фестиваль «Червона рута». Одной из его лауреаток стала харьковская певица Мария Бурмака.

Праздники и памятные даты 17 сентября

17 сентября в Украине – День спасателя (День работников гражданской защиты) и День работника леса.

Также отмечают День усыновления и День отца.

В мире: Всемирный день безопасности пациентов, Всемирный день психолога-педагога, День Конфуция.

17 сентября в истории

17 сентября 1787 года Конституционный конвент принял конституцию США.

Она закрепила объединение независимых штатов в единое федеративное государство. А также установила главные принципы государственного управления. Конституция США написана от первого лица – народа. Она начинается словами: «Мы, народ Соединенных Штатов…» Документ небольшой. Он содержит преамбулу и семь основных статей, а также поправки (за всю историю их внесли 27, но сейчас действуют 26 — все, кроме той, которая вводила «Сухой закон»). Первые 10 поправок вступили в силу почти сразу после вступления в силу самой Конституции – в 1791 году. В них изложены основные права граждан США. Одна из самых известных поправок – 13-я, которой отменили рабство. Каждая из поправок для внесения требует ратификации не менее чем в трех четвертях штатов США. Последней, в 1992 году, ратифицировали поправку, предложенную еще в 1789-м, – она ограничивает конгрессменов в возможностях повышать себе зарплату.

17 сентября 1864 года родился украинский писатель Михаил Коцюбинский.

Он автор известной повести «Тени забытых предков», экранизированной на студии Довженко Сергеем Параджановым. Также среди прославленных произведений Коцюбинского: «Fata Morgana», «Коні не винні», «Intermezzo», «Сон» и другие. Литературные критики называют Коцюбинского «импрессионистом в литературе». Он был реформатором, приближавшим украинскую литературу к модернистской европейской.

17 сентября 1939 года СССР вступил во Вторую мировую войну. Согласно предварительным договоренностям с нацистской Германией, закрепленными в Пакте Молотова-Риббентропа, советское войско вторглось в Польшу. Это вторжение готовилось в хорошо знакомом современным украинцам стиле: скрытую мобилизацию и перекидывание резервов к границам Польши провели под видом «учений». Их начали через несколько суток после вторжения в Польшу немецких войск. Через десять дней после начала «учебных сборов» сформировали 98 стрелковых, 14 кавалерийских дивизий, 27 танковых бригад и 24 артполка резерва. Параллельно проводили «идеологическую подготовку»: населению объясняли, что советская армия нарушит все ранее подписанные договоры с Польшей, потому что «западноукраинских и западнобелорусских братьев» нужно «спасать». Соответствующую программную статью опубликовал 14 сентября в московской газете «Правда» председатель Верховного Совета РСФСР Жданов.

16 сентября советские войска получили приказ войти в территорию Польши. В директиве, принятой военным советом Украинского фронта под руководством Никиты Хрущева, в частности говорилось, что цель вторжения — «решительно выступить в помощь трудящимся Западной Украины и Западной Беларуси». В 3:15 утра 17 сентября послу Польши в Москве Вацлаву Гжибовскому вручили ноту советского правительства. В ней дипломату объясняли, что его государство «фактически прекратило существование», а соответственно и действие всех договоров, заключенных с ним СССР, прекращается. Также советское руководство заявило, что Польша «превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, которые могут создать угрозу для СССР». В 5:00 утра советские войска пересекли границу и приступили к захвату западноукраинских и западнобелорусских территорий.

Среди местного населения оккупанты распространяли листовки с текстом: «Мы идем к вам, нашим братьям, чтобы помочь вам освободиться от гнета польских господ». Такое «освобождение» советскими войсками происходило в четкой координации с командованием нацистской армии.

«Военные действия происходили в полном сотрудничестве Вермахта и Красной армии. Агрессоры обменивались информацией о дислокации польского войска на Прикарпатье и планировали совместные операции по его уничтожению. Неоднократно полякам приходилось отбивать удары с обоих фронтов», — отмечают эксперты Украинского института национальной памяти.

Апофеозом «сотрудничества» двух стран-оккупантов стал общий советско-немецкий военный парад, состоявшийся 22 сентября в Бресте.

Сразу после захвата Варшавы, 28 сентября, СССР и Германия заключили «Договор о дружбе и границе». Согласно ему СССР получил 50,4% территории Польши, увеличив свою площадь на 196 тысяч квадратных километров, а население – на 13 миллионов. В дальнейшем «освободители» начали «спасать» население присоединенных территорий методом совершения военных преступлений и массовых арестов. Большинство пострадавших составляли этнические поляки, однако досталось и украинцам, и белорусам, и евреям, и чехам.

17 сентября 1944 года войска Великобритании и США начали самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории – «Маркет-Гарден» (или Голландскую операцию). В этот день в воздух поднялись 1344 транспортника, 491 десантный планер, 1113 бомбардировщиков и 1240 истребителей. На следующий – еще 1360 десантных планеров и 1203 планера с буксировщиками. Вся эта «воздушная армада» десантировала в немецком тылу 34 876 солдат и офицеров, 568 артиллерийских орудий, 1926 единиц транспорта.

Целью столь масштабного и действительно неожиданного для командования Вермахта налета был захват мостов для переправы на другую сторону реки Рейн. При успехе операции союзники рассчитывали в кратчайшие сроки достичь Берлина и завершить войну в Европе еще до начала 1945-го. Однако это им не удалось. Мост через реку Ваал в Нидерландах захватили, а вот мосты через Недеррейн близ города Арнем «взять» не удалось. В результате британские военные, находившиеся в этом районе, были вынуждены сдаться в плен. Оборону здесь немцы удерживали до марта 1945 года.

17 сентября 1989 года в Черновцах открылся первый фестиваль современной украинской песни «Червона рута». Он длился несколько дней – до 24 сентября. Среди лауреатов первого фестиваля была харьковская певица Мария Бурмака – она получила вторую премию фестиваля.

Церковный праздник 17 сентября

17 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Они пострадали во втором веке. Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была христианкой. Своих дочерей она назвала именами трех христианских добродетелей и воспитывала в любви к Христу. Мать и ее дочери не скрывали своей христианской веры. Наместник донес на них императору Адриану, и тот приказал привезти христианок в Рим. Сестер по очереди убеждали принести жертву богине Артемиде. Однако девочки (им на тот момент было: 12 лет Вере, 10 – Надежде и 9 – Любови) отказались. Их жестоко пытали, но Бог берег их. Софию заставили смотреть на страдания дочерей. При этом она убеждала девочек терпеть мучения. После длительных пыток детей обезглавили. Софии правитель разрешил унести тела. Она увезла их на колеснице за город и похоронила на высоком месте. София три дня просидела у могилы дочерей и после этого скончалась там. Верующие похоронили ее тело на том же месте.

Народные приметы

Дождь 17 сентября – к сухой погоде осенью.

Если после дождя земля быстро подсохла, то погода скоро испортится.

Если утро пасмурное — все последующие дни будут теплыми.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя устраивать пышные гуляния и застолья.

Женщинам нельзя заниматься какой-либо работой, в том числе – домашними делами.