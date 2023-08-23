Сегодня 23 августа: какой праздник и день в истории

23 августа в Украине – День Государственного флага и День Харькова. 23 августа 1939 года подписали пакт Молотова-Риббентропа с тайным протоколом, в котором СССР и гитлеровская Германия поделили сферы влияния в Европе. В этот день в 1943-м военные доложили об освобождении Харькова от нацистов (хотя бои за город продолжались до 30 августа). В 1975 году в Харькове открылся метрополитен.

Праздники и памятные даты 23 августа

23 августа в Украине – День Государственного Флага Украины и День Харькова.

23 августа в истории

23 августа 1305 года в Лондоне казнили лидера шотландской борьбы за независимость Уильяма Уоллеса.

Он возглавлял восстание в стране, возникшее после английского вторжения и того, как король Джон Балиол отрекся от престола. Уоллес был рыцарем скромного происхождения, но обладал выдающимся военным талантом. 11 сентября 1297 года небольшая шотландская армия Уоллеса разгромила 10-тысячное английское войско под руководством графа Суррея. Повстанцы освободили значительную часть Шотландии, а Уоллеса бароны избрали регентом королевства. Но англичане снова вторглись в Шотландию уже в следующем году и нанесли поражение повстанцам. Уоллес сложил с себя полномочия регента и отправился во Францию, где надеялся найти поддержку. Но эта миссия провалилась. В Шотландии продолжалась партизанская борьба, к которой Уоллес присоединился в 1303 году, вернувшись с материка. Несмотря на настоящую охоту, которую на него устроили англичане, Уильям провоевал с ними до 1305-го. А тогда его предали свои же. Англичане схватили мятежника и казнили. Тело Уоллеса порубили на куски, чтобы впоследствии выставить для устрашения населения в крупнейших городах Шотландии.

23 августа 1628 года военный Джон Фелтон убил Джорджа Вильерса, более известного по своему титулу – лорда Бекингема. Фелтон ударил Бекингема ножом в грудь.

Эту историю, как и самого Бекингема в качестве персонажа использовал в романе «Три мушкетера» Александр Дюма. Однако его Бекингем, влюбленный в королеву Франции Анну, очень далек от реального прототипа. На самом деле, Джордж Вильерс был фаворитом двух королей Англии – Якова I и Карла I. Доказано, что с Яковом он находился в сексуальной связи на протяжении многих лет (король называл своего фаворита в письмах то «мужем», то «женой»). Именно любовь короля принесла Джорджу титул герцога Бекингема – первый герцогский титул в Англии более чем за 50 лет. А также ряд других титулов и должностей. Одно время он был самым влиятельным человеком в Англии. Однако был совершенно не популярен в народе. Парламент также неоднократно обвинял Бекингема в нарушении национальных интересов и требовал суда над ним. Так что смерть фаворита отмечали как праздник: люди пили за здоровье убийцы, а в тюрьму, в которую посадили Фелтона, происходили массовые паломничества.

23 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписали «знаменитый» Пакт Молотова — Риббентропа.

Официальная его часть содержала договоренности о ненападении между СССР и гитлеровской Германией (при том, что на момент подписания государства не имели общих границ). Пакт гарантировал нейтралитет СССР в конфликте Германии с Польшей и странами Запада. Но главная сущность договоренностей содержалась в тайном протоколе. Он состоял из короткой преамбулы и четырех пунктов, закреплявших разделение сфер интересов СССР и Германии в Европе — фактически будущие захватчики делили территории стран Балтии и Польши, а также закрепили «заинтересованность» СССР в Бессарабии.

Уже 1 сентября Германия вторглась в Польшу, начав Вторую мировую войну. Сталин не сразу ввел советские войска на ту часть польской территории, которую «закрепили за СССР» в Пакте Молотова-Риббентропа. Но уже 15 сентября Риббентроп позвонил послу Германии в СССР Шуленбургу с указанием сообщить советскому руководству: если советская интервенция не состоится, то это откроет возможность создания в восточной Польше новых государств. Поэтому уже 17 сентября СССР нарушил Договор о ненападении с Польшей (подписанный в 1932 году). Красная армия пересекла границу и оккупировала ту часть Польши, о которой договорились с нацистами.

23 августа 1943 года – официальная дата изгнания нацистов из Харькова. В ночь на 23 августа состоялся штурм Харькова войсками Степного фронта, в результате которого немцев выбили из центра и большей части районов города. Но бои на Основе и Новой Баварии продолжались до 30 августа, также была предпринята попытка отбить Харьков наступлением со стороны Змиева.

Итак, по замыслу командующего Степным фронтом Ивана Конева, озвученному 16 августа, немецкие войска в Харькове хотели окружить. Красная армия заходила с нескольких сторон, но окружение не удалось, так как вовремя не смогли освободить Основу и Коротич. Именно за него и за другие высоты от Песочина до Люботина в дальнейшем развернутся главные бои.

Первые бои в северных пригородах Харькова происходили уже 17 августа, советские войска постепенно продвигались. И 21-го заняли выгодные высоты, где оборудовали наблюдательный командный пункт командующего 53-й армией и Степным фронтом — сейчас это место известно как «Высота маршала Конева». 22 августа немецкое командование полностью отвело свои войска из центральной части города, понимая, что Красная армия перерезает все пути снабжения. Захватчики остались на Новой Баварии и Основе, а также заняли господствующие высоты по линии Люботин-Коротич-Рай-Еленовка-Песочин-Новая Бавария-Основа. Вечером того же дня Конев отдал приказ о ночном штурме Харькова. 23 августа в 4:30 советские военные уже были на центральной площади города. Они продвигались, почти не встречая сопротивления. В тот же день Ставке официально доложили об освобождении Харькова и завершении операции.

Но бои за выход на дорогу в Полтаву продолжались до 29 августа. А в ночь с 27-го на 28-е немцы попытались отбить город с другого направления. По Змиевской улице (теперь — проспект Гагарина) в город ворвалась группировка генерала Вернера Кемпфа — мотопехота и танки. Их остановили в районе нынешнего автовокзала (на Леваде). После окончательного изгнания немцев изо всех районов 30 августа в 14:00 в саду Шевченко провели торжественный митинг с участием Ивана Конева и Никиты Хрущева.

23 августа 1975 года открылся Харьковский метрополитен. В этот день заработали станции на пролете от «Улицы Свердлова» (ныне «Холодная гора») до «Московского проспекта» (ныне «Турбоатом»). Первую ветку метро в Харькове начали строить в 1968 году. В этом году создали специализированный институт Харьковметропроект, заложили первый ствол будущей подземки – на улице Славянской, неподалеку от Южного вокзала, а также начали горные работы на станции с условным названием «Центр» (сейчас – «Площадь Конституции»).

За семь лет строительства проложили 23 км тоннелей и построили восемь подземных станций. Причем шесть станций и 7 км перегонов построили в плывунах и обводненных грунтах, а тоннели проложили под двумя реками. Первый пробный поезд прошел по ветке метро 30 июля 1975 года. 21 августа Госкомиссия подписала акт о принятии первого участка первой очереди Харьковского метрополитена в эксплуатацию. 22 августа на станции «Московский проспект» провели праздничный митинг, на котором начальник Харьковметростроя передал начальнику метрополитена символический ключ. А 23 августа на станции уже пустили пассажиров.

В первый день в подземке проехалось 413 тыс. человек.

23 августа 1989 года к 50-летию подписания Пакта Молотова-Риббентропа состоялась акция «Балтийский путь». Граждане Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь протяженностью около 600 км — около двух миллионов человек (наибольшая живая цепь в мире).

23 августа 1998 года Президент Украины Леонид Кучма установил звание Герой Украины. Указом он утвердил Устав отличия Президента Украины «Герой Украины» и описания орденов «Золотая Звезда» и ордена Государства. Первым героем Украины стал президент Национальной академии наук Украины академик Борис Патон.

23 августа 2004 года указом Президента Украины установлен официальный праздник – День Государственного Флага Украины.

Церковный праздник 23 августа

23 августа православные чтят память мучеников Лаврентия, архидьякона, Сикста, Папы, Феликисима и Агапита, дьяконов, Романа. Папа Сикст был родом из Афин. Занял Римский престол после мученической кончины святого Папы Стефана. В это время быть Папой Римским было все равно что получить смертный приговор. Сикста вскоре также схватили и бросили в тюрьму вместе с двумя его дьяконами Феликисимом и Агапитом. На суд над Папой и дьяконами пришел архидьякон Лаврентий. Воины взяли его под стражу. Император поручил начальнику тюрьмы Ипполиту присматривать за ним. Но, увидев, как Лаврентий молитвой исцеляет больных, Ипполит и сам поверил в Христа и принял крещение со своими родными и домочадцами. От Лаврентия император требовал отдать сокровища церкви, но тот еще раньше раздал все нищим. Архидьякона поддали жестоким мучениям. Во время его страданий воин Роман внезапно воскликнул: «Святой Лаврентий, я вижу светлого юношу, стоящего возле тебя и обтирающего твои раны! Заклинаю тебя Господом Христом, не покидай меня!» После этого святого Лаврентия сняли с дыбы и бросили в тюрьму. А Роман пришел к святому и просил его крестить. Сразу после крещения Роману отрубили голову. Когда Лаврентия повели на последнюю пытку, Ипполит хотел объявить себя христианином и умереть вместе с ним, но исповедник сказал: «Затаи ныне свое исповедание в сердце. Через некоторое время я позову тебя, и ты услышишь и придешь ко мне». Лаврентия положили на железную решетку, под которую подложили горячие угли. Так он скончался. Ипполит же ночью забрал тело мученика, над ним совершили всенощную и литургию, а затем похоронили. Святой Ипполит и другие христиане погибли спустя три дня после смерти святого Лаврентия, как он и предсказал им.

Народные приметы

Если на поверхности воды появились мелкие волны – зима и осень будут холодными.

Если кроты выкопали много нор, последние дни августа будут дождливыми.

Береза начала желтеть – признак ранней осени.

Что нельзя делать 23 августа

Женщинам нельзя ходить в одиночестве в лес или в горы.

Рыбакам нельзя ловить рыбу в незнакомом месте, а грибникам – искать грибы в неизученной части леса.

Неудачный день для сбора меда и работы на пасеке.