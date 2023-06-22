Сегодня 22 июня: какой праздник и день в истории

22 июня в Украине — День скорби и памяти жертв войны. В этот день в 1941 году началась немецко-советская война. В 1940 году перед Третьим Рейхом капитулировала Франция. В 1815-м вторично отрекся от престола Наполеон. А в 1675-м была основана Гринвичская обсерватория.

Праздники и памятные даты 22 июня

22 июня в Украине — День скорби и памяти жертв войны.

22 июня в истории

22 июня 1675 года в Англии король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию. С самого начала существования ее целью было уточнение координат для мореплавателей. Расположение обсерватории, по территории которой сейчас проходит Нулевой (или Гринвичский) меридиан, выбирал бывший профессор астрономии сэр Кристофер Рен. Первоначальное здание находилось на вершине холма Гринвичского замка. Строительство обсерватории завершили летом 1676 года. А в первой половине ХХ века ее переместили в другое место, превратив старое здание в музей.

Первые королевские астрономы Гринвичской обсерватории каталогизировали 60 тысяч звезд (до этого самый полный каталог содержал всего 1000 звезд). Именно они стали использовать Королевскую обсерваторию в качестве точки отсчета для измерений. Через здание проходили четыре отдельных меридиана, определенные разными инструментами в разное время. Нулевой меридиан впервые использовали в 1851 году, а в 1884-м приняли его как главный меридиан мира во время Международной конференции в Вашингтоне. Со временем этот стандарт стали использовать все картографы мира. Ранее меридиан был отмечен латунной полосой во внутреннем дворике обсерватории, а с 1999 года его отмечает мощный зеленый лазер, который светит на север ночью.

Кроме Гринвичского меридиана, славу обсерватории еще и составляет определение среднего времени по Гринвичу (GMT). В 1935 году GMT официально переименовали во всемирное время.

22 июня 1815 года французский император Наполеон Бонапарт вторично (и в последний раз) отрекся от престола. Перед этим он проиграл главную битву своей жизни – при Ватерлоо. А после этого отправился во вторую ссылку на остров святой Елены, где и прожил свои последние годы.

22 июня 1910 года в Европе открылась первая воздушная пассажирская линия. Она совмещала немецкие города Фридрихсгафен и Дюссельдорф. Транспортом, перевозившим пассажиров, были не самолеты, а дирижабли.

На первой в мире авиалинии курсировал дирижабль «Германия». Кроме того, в государстве была создана первая в мире пассажирская трансатлантическая авиакомпания «Немецкое воздухоплавание». В ее парке было семь дирижаблей производства Цеппелина. К началу Первой мировой войны они совершили 1500 полетов и перевезли 34 тыс. пассажиров. Конец эре таких пассажирских перевозок положило крушение флагмана компании — крупнейшего в мире воздушного судна всех времен — дирижабля «Гинденбург».

22 июня 1940 года правительство Французской республики подписало капитуляцию перед Третьим Рейхом. Символично – местом для этого нацисты выбрали Компьенский лес – тот самый вагон и нем, где в 1918-м по результатам Первой мировой войны заключила унизительный для себя мир сама Германия.

Французская кампания, предшествовавшая этим событиям, была стремительной. Ее началом стала оккупация немецкими войсками Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Северной Франции. Вторжение туда произошло 10 мая 1940-го. Уже 13 мая войска Третьего Рейха пересекли франко-бельгийскую границу, а 21 мая достигли Ла-Манша. Следствием этого явилось отрезание 28 французских и английских дивизий от главных сил и эвакуация их по морю из Дюнкерка. Во время этой операции утонули и без вести пропали около 2000 военных, еще более 50 тысяч попали в плен. Вся военная техника английских экспедиционных сил досталась немецкой армии.

Хотя французская армия и после этого продолжала отчаянное сопротивление, но задержать скоростное наступление нацистов не могла. Правительство Франции 8 июня покинуло Париж, политики готовили капитуляцию и искали пути заключить перемирие с оккупантами. Переговоры об этом проводило наскоро созданное новое французское правительство во главе с маршалом Филиппом (Анри) Петеном. Не согласный с капитуляцией генерал Шарль де Голль эмигрировал в Великобританию и 18 июня обратился к французским солдатам и офицерам, находившимся на английской территории, с призывом формировать движение сопротивления. В этом обращении он произнес знаменитую фразу: «Франция проиграла битву, но это не значит, что она проиграла войну!»

По условиям подписанного 22 июня перемирия» 60% территории Франции, включая Париж, были оккупированы немецкими и итальянскими войсками, Франция демобилизовала и разоружила армию, освободила пленных, отдала флот. Руководить страной стало правительство коллаборантов, образованное 10 июля 1940 года в городе Виши. В этот день было провозглашено создание Французского государства. Возглавил его все тот же Петен. А признали — Германия и ее страны-союзницы. В таком формате Франция просуществовала до 22 апреля 1945 года.

22 июня 1941 года началась немецко-советская война.

Перед этим в течение почти двух лет Второй мировой войны Третий Рейх и СССР вместе делили Восточную Европу и Балканы. Тоталитарные страны совместно ликвидировали Польшу и страны Балтии. И таким образом вышли на общие границы. И хотя советники Гитлера выступали против войны с СССР, он настаивал, аргументируя, что в любой момент коммунисты нападут первыми. Объясняя наступление на СССР в речи перед Рейхстагом 11 декабря 1941 года, Гитлер заявил, что это было превентивное нападение — из-за значительной концентрации советской техники и военных у границы. В 4:00 22 июня министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп вручил советскому послу в Берлине Деканозову меморандум, в котором объяснялись причины немецкого нападения. В частности, речь шла о нарушении СССР пакта Молотова-Риббентропа и подрывной работе советских спецслужб в Германии и оккупированных ею странах. Наступление нацистов было молниеносным. Уже 29 июня захватили Минск, 30 – Волынь и Галичину, 8 августа немецкая армия была уже в Умани, 19 сентября — в Киеве, а 24 октября – в Харькове.

22 июня 1994 года Президент Украины Леонид Кравчук издал распоряжение «О возвращении религиозным организациям культового имущества». Краткий документ содержал требование местных органов власти обеспечить до 1 декабря 1997 года передачу в безвозмездное пользование или возвращение в собственность религиозных организаций культовых зданий и имущества, которые находятся в государственной собственности и используются не по назначению.

Церковный праздник 22 июня

22 июня христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Он происходил из знатной христианской семьи, получил хорошее образование. В юности вступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил Кирилла в сан диакона, причислил к клиру и поручил произносить проповеди. После смерти патриарха Кирилла единодушно избрали на патриарший престол Александрийской церкви. В этой должности он боролся с ересью Нестория. На ІІІ Вселенском Соборе, созванном в 431 году в Эфесе, святитель Кирилл был главой. Умер мирно в 444 году.

Народные приметы

Если на смородине краснеют ягоды, будет жара.

Дождь в Кириллов день предвещает переменчивое, но урожайное лето.

Чем жарче погода 22 июня, тем морознее будет декабрь.

Что нельзя делать 22 июня

Не рекомендуется носить черные вещи.

Нельзя на улице разжигать костер, особенно – возле дома. Может быть пожар.