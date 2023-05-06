Сегодня 6 мая: какой праздник и день в истории

6 мая в Украине – День пехоты. Год назад Генштаб сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области. В 1920 году в этот день завершился Первый Зимний поход армии УНР. В 1937-м произошло крушение крупнейшего дирижабля мира. А в 1994 году открыли тоннель под Ла-Маншем.

Праздники и памятные даты 6 мая

6 мая в Украине отмечают День пехоты.

Под эгидой ООН проходят: Международный день без диет и Международный день женщин на мотоциклах.

6 мая в истории

6 мая 1686 года Гетманщину окончательно разделили между собой Московия и Речь Посполитая. В этот день они заключили договор, названный «Вечный мир». Но «вечным» он стал настолько же, насколько «вечными» оказались результаты Переяславской рады. Лишь в 1654 году московский царь обещал охранять земли Гетманщины (от поляков в первую очередь – с тем с ним и договаривались), подписывал Мартовские статьи… А уже в 1667-м заключил Андрусовское перемирие с Речью Посполитой, разделив украинские земли пополам – по Днепру.

«Вечный мир» 1686 года окончательно закрепил это разделение. Целью его подписания были дальнейшие совместные действия Московии со «Священной Лигой» (Габсбургской империей, Речью Посполитой и Венецией) против Османской империи. Речь Посполитая признала за Московским царством Левобережную Украину, Киев, Запорожье, Чернигово-Северскую землю с Черниговом и Стародубом и Смоленск. За Киев московиты заплатили полякам компенсацию в 146 тысяч рублей. Речи Посполитой отдали северную Киевщину, Волынь и Галичину. Часть территории в центре (в районе Канева, Черкасс и Чигирина) становилась нейтральной территорией – «буфером» между двумя странами. Все это кричаще нарушало те гарантии, которые в свое время московиты предоставляли Гетманщине во главе с Хмельницким.

Действующий гетман Иван Самойлович (который фактически был гетманом Левобережной Украины, но никогда не отказывался от прав на Правобережье), так отреагировал на «Вечный мир»: «Войско запорожское никогда не отречется от своего давнего достояния. Не так будет, как Москва в своих мировых условиях с поляками постановила – сделаем так, как нам надо».

Уже в следующем году после неудачного крымского похода московской армии и казаков в результате интриги одного из авторов «Вечного мира» Голицына Самойловича обвинили в провале этой военной операции. Его арестовали. А гетманом стал Иван Мазепа, который, как известно, был «другом Москвы» недолго.

6 мая 1920 года завершился Первый зимний поход Армии УНР. Его историки называют самой героической страницей военного искусства периода Украинской революции. Поход украинская армия проводила по тылам советской Красной армии и Добровольческой армии генерала Деникина. Штаб армии УНР во главе с главным атаманом Симоном Петлюрой в то время находился в Варшаве. Войско за время похода прошло 2500 километров и проведело более 50 успешных боев. Двигались воины по территории нынешних Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областей. Ключевые бои произошли под Липовцами, Жашковом, Уманью, Каневом, Черкассами, Смелой, Золотоношей, Ольвиополем, Головановском, Гайсином, Вознесенском, Ананьевом и Балтой.

Поход имел не только и не столько военную, сколько политическую цель. Он помог сохранить все элементы государственности УНР, включая население и территорию, а не только власть в эмиграции. Дал Петлюре козыри для переговоров с польским правительством Юзефа Пилсудского (следствием этого стало объединение польской и украинской армии в польско-советской войне и освобождение Киева, хоть и непродолжительное). Кроме того, поход поднял дух не только украинского войска, но и народа. Этот подъем национального сознания украинцев оказал значительное влияние во время первого десятилетия советской власти. Ведь даже большевикам пришлось «прикрутить» свои якобы «интернационалистические» (а на деле – российские великодержавные) подходы. Они уже не уничтожали портреты Шевченко, как в 1919 году, и даже признали украинский язык. Это временное ослабление позволило случиться периоду украинского возрождения 1920-х годов (которое, к сожалению, в дальнейшем стало «Расстрелянным возрождением»).

6 мая 1937 года в США при приземлении взорвался «Титаник среди дирижаблей» – немецкий трансатлантический цеппелин LZ 129 «Гинденбург». В катастрофе погибли 35 человек.

Дирижабль-великан построили в 1936 году в Германии. А назвали – в честь президента страны Пауля фон Гинденбурга. Это было самое большое воздушное судно изо всех, когда-либо поднимавшихся над землей: 245 метров в длину и 41 метр в поперечнике. Дирижабль мог поднять в воздух до 90 тонн полезного груза и пролететь при этом более 15 тысяч километров. В его баллонах было 190 тысяч кубометров газа (водорода).

«Гинденбург» с бортовым номером LZ 129 был флагманом первой в мире пассажирской трансатлантической авиакомпании АО «Немецкое Воздухоплавание». Он был большим и роскошным – действительно, как «Титаник». У каждого пассажира была собственная каюта – еще и с душем. На борту работали ресторан и даже салон с… роялем (специально облегченным для дирижабля). В куполе цеппелина были прогулочные балконы с большими панорамными окнами, а в нижней части – смотровая комната. Роскошное путешествие стоило около 800 долларов. Однако для последних пассажиров «Гинденбурга» оно завершилось трагически. До этого дирижабль успешно выполнил 37 рейсов через Атлантику и перевез около 3000 пассажиров. Но 6 мая он загорелся при попытке пришвартоваться к причальной мачте в Лейкгерсте (Нью-Джерси). На борту на тот момент находились 97 человек (36 пассажиров и члены экипажа).

Опытному капитану Пруссу даже в таких условиях удалось спасти 62 человека, задержав падение и превратив его в почти «приземление». В этой катастрофе погиб Эрнст Леманн – глава компании «Цеппелин», которая и выпустила дирижабль-великан. Капитан выжил, но получил тяжелые травмы. В дальнейшем полеты на дирижаблях, заполненных водородом, запретили. Комиссия, которая исследовала причины катастрофы «по горячим следам» заключила, что дирижабль вспыхнул из-за утечки водорода. Только 60 лет спустя специалист НАСА Аддисон Бейн доказал, что загорелась обшивка цеппелина, а не водород в баллоне.

6 мая 1994 года королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель между Францией и Великобританией, проходящий под проливом Ла-Манш. Средняя глубина, на которой находится тоннель – 45 метров ниже уровня моря. Его общая протяженность 51 км, из них 39 км – под морским дном. В строительстве Евротоннеля (как он называется на самом деле) приняли участие 13 тысяч рабочих и инженеров. Задействовали 11 проходческих щитов. Причем копали с двух сторон – из Франции и Великобритании. Но англичане делали это быстрее и прошли большее расстояние. Последние метры тоннеля английские и французские бурильщики пробили вручную с помощью кирок и лопат.

На-гора подняли 8 млн кубометров породы. Обе страны распорядились ею по-разному. Французы смешали землю с водой и отправили обратно в море. Британцы насыпали искусственный мыс Шекспира, где затем разбили парк. Поезд преодолевает тоннель за 20-35 минут. Благодаря подводному сооружению добраться из Лондона в Париж без самолета можно за 2 часа 15 минут.

6 мая 2004 года начали взрываться артиллерийские склады в Новобогдановке Запорожской области. Это была первая из трех (и наиболее мощная) серия взрывов на этом объекте. Детонация началась в результате пожара на складе 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов. Полностью ликвидировать ЧП удалось лишь спустя почти две недели – 19 мая. Тогда пять человек погибли и еще более 80 получили ранения. Из зоны поражения отселили около 7000 жителей, а 22 семьи остались без домов. В дальнейшем склады взрывались еще дважды: в 2005-м и 2006-м. Оба раза не так мощно, как впервые. Во всех трех случаях официальные версии причин сводили к человеческому фактору (неосторожность в обращении с огнем).

6 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области: Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа. Также в сводке информировали о том, что Силы обороны зашли в Черкасские Тишки.

Церковный праздник 6 мая

6 мая христиане чтят память великомученика Георгия Победоносца. Он родился в богатой христианской семье в Бейруте (в то время – Белите). Поступил на военную службу, достиг звания тысячного и стал любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан известен своими гонениями на христиан. Он ставил своей целью возродить язычество, поэтому действовал жестоко. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об уничтожении христиан, Георгий воспылал сочувствием. Он раздал имущество бедным, отпустил рабов и сам предстал перед Диоклетианом, сообщив о том, что христианин. Он заявил императору о его жестокости и несправедливости. Император же пытался уговорить своего любимца отречься от Христа. Но это не удалось. Тогда Диоклетиан приказал мучить Георгия. Его били, колесовали, бросали в негашеную известь, заставляли бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, клали на грудь тяжелый камень. Но Георгий все вытерпел. Тогда император приказал отсечь святому мученику голову.

Одним из самых известных чудес святого Георгия считают «Чудо со змеем». Воин победил змея (дракона), державшего в страхе целый город. А после этого чудесного освобождения горожане приняли христианство. Поэтому Георгия называют «Победоносцем» или «Змееборцем».

Народные приметы

Если в день Георгия Победоносца будет тепло, то лето будет ранним.

Дождь 6 мая – к урожаю зелени.

Если уже появились комары – жди жары.

Что нельзя делать 6 мая

6 мая не стоит заниматься рукоделием.

Нельзя ругаться и спорить с родными.