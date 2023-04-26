Сегодня 26 апреля: какой праздник и день в истории

26 апреля в Украине – День памяти аварии на ЧАЭС. В этот день в 1840-м впервые опубликован «Кобзарь» Шевченко. В 1803-м во Франции прошел масштабный метеоритный дождь, в 1942-м в Китае случилась самая большая в истории катастрофа на шахте. В этот день в 1933-м создали гестапо, а в 1945-м погиб последний гетман Украины Скоропадский.

Праздники и памятные даты 26 апреля

26 апреля – сразу несколько государственных и международных дат, посвященных памяти о Чернобыльской катастрофе. В Украине – это День памяти жертв радиационных аварий и катастроф и День памяти аварии на ЧАЭС. В мире – утвержденный ООН Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе.

Также 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности.

26 апреля в истории

26 апреля 1478 года произошла попытка переворота в городе-государстве Флоренция. Заговорщики, возглавляемые семьей Пацци, совершили нападение во время литургии в церкви Санта-Мария-дель-Фьоре на правителя Флоренции Лоренцо Медичи и его брата (и соправителя) Джулиано. Джулиано Медичи был убит, но Лоренцо успешно сопротивлялся нападающим. Он выжил, а большинство заговорщиков казнила разъяренная толпа. Лоренцо Медичи, которого называли «Великолепный», был популярным правителем, покровителем наук и искусств, во времена которого Флоренция стала настоящей колыбелью Ренессанса.

Непосредственному убийце своего брата, бежавшему вплоть до Константинополя, Лоренцо отомстил через год. С этой целью добился выдачи убийцы от султана Мехмеда II. Убийцу повесили. А свидетелем его казни стал Леонардо да Винчи, сделавший рисунок повешенного.

26 апреля 1765 года родилась знаменитая Леди Гамильтон – урожденная Эмма Лайон. В историю она вошла, как любимая героя Великобритании, адмирала Горацио Нельсона. Однако биография Эммы была далека от романтизма. Женщина была известной куртизанкой и участницей такого количества скандалов, что это сделало ее европейской знаменитостью. В 17 лет прославилась тем, что была любовницей нескольких мужчин и участвовала в спектаклях обнаженной. Впоследствии Эмма сменила фамилию – на Хант. И стала жить в Лондоне на содержании Чарльза Гревилья. Он ее познакомил со своим 56-летним дядей – Уильямом Гамильтоном, послом Британии в Неаполитанском королевстве. Эмма прожила в доме Гамильтона как содержанка пять лет. А затем посол женился на ней, чем спровоцировал грандиозный скандал в кругах английской аристократии.

Скандалы продолжались и дальше, ведь спустя небольшое время после женитьбы Эмма познакомилась с английским вице-адмиралом Горацио Нельсоном и стала его любовницей. Муж знал об этой связи и не мешал ей. В браке с Гамильтоном Эмма родила двоих детей от Нельсона. А после смерти законного супруга поселилась с адмиралом в доме на юге Лондона. После гибели Нельсона в Трафальгарском сражении леди Гамильтон достаточно быстро оказалась в долгах. Она вынуждена была убегать от кредиторов и умерла от амебной дизентерии – в 1815 году в Кале, где скрывалась.

26 апреля 1803 года во Франции произошел масштабный метеоритный дождь. На территории муниципалитета Л’Эгль выпали тысячи фрагментов метеорита. Один из них – общим весом более 37 килограммов.

Множество свидетельств очевидцев и имеющиеся «вещественные доказательства» убедили ученых в возможности падения «камней с неба». Этот факт официально признала Французская академия наук. К этому моменту все свидетельства о подобных явлениях рассматривались со скептицизмом и вызывали научные дискуссии. После – метеориты стали общепризнанным явлением и предметом основательных научных исследований.

26 апреля 1840 года вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

Издали книгу украинского поэта при содействии Евгения Гребинки на средства полтавского землевладельца Петра Мартоса. Напечатали книги в частном издательстве Фишера в Санкт-Петербурге. В первый «Кобзарь» вошли восемь стихотворений: «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови…»), «До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та «Думи мої, думи, лихо мені з вами».

26 апреля 1890 года родился украинский поэт-неоклассик, критик и переводчик Николай Зеров, профессор Киевского университета. В 1930-х его репрессировали и расстреляли.

Зеров в 1920-е был одним из лидеров группы украинских поэтов-неоклассиков. В 1926 году постановлением пленума ЦК КП(б)У фактически деятельность неоклассиков была запрещена. Так что в дальнейшем Зеров только преподавал в университете. В 1934-м его уволили и оттуда. А в 1935-м – арестовали по совершенно надуманному обвинению в руководстве контрреволюционной террористической националистической организацией. Сначала Зерова приговорили к 10-летнему заключению, однако уже 3 ноября 1937 года расстреляли в урочище Сандармох в Карелии.

26 апреля 1925 года президентом Веймарской республики (Германия) избрали Пауля фон Гинденбурга. Гинденбург стал тем человеком, который (не по собственному желанию) способствовал получению абсолютной власти Гитлером.

Гинденбург был военным, участвовал в австро-прусской и франко-прусской войнах, а впоследствии – в Первой мировой, во время которой прошел от командования 8-й армией до должности начальника генштаба. После поражения Германии в войне ушел в отставку. Затем выступил на слушании комиссии рейхстага, которая искала ответственных за развязывание войны и поражение в ней. Там Гинденбург заявил, что весной и летом 1918 года Германия была близка к победе, а к катастрофе привело предательское поведение немецкого общества. После избрания президентом Веймарской республики Гинденбург занимал этот пост до самой смерти, переизбравшись в 1932 году.

В 1933-м он согласился на назначение канцлером Адольфа Гитлера. По самой распространенной версии — из-за шантажа со стороны Гитлера. Тот угрожал, что фракция нацистов в Рейхстаге потребует уголовного расследования дела о неуплате Гинденбургом и его сыном налогов. В дальнейшем Гинденбург после пожара в Рейстаге подписал закон «О защите народа и государства», предоставивший Гитлеру диктаторские полномочия. Когда же 86-летний Гинденбург был на смертном одре, Гитлер провел закон «О высшем государственном посте рейха», предполагавший, что после смерти Гинденбурга должность президента будет отменена. Его полномочия объединили с полномочиями канцлера. Так что Гитлер стал «фюрером и рейхсканцлером», сосредоточив всю полноту власти в своих руках.

26 апреля 1933 года в Германии создано гестапо. Его в начале сформировал Герман Геринг в Пруссии вместо отдела старой прусской политической полиции. Название предложил работник почты, которому поручили разработать печать для нового отдела. Его предложение было – «Geheime Staatspolizei» («Тайная государственная полиция») – сокращенно «Gestapo».

26 апреля 1942 года на территории современного Китая произошла самая масштабная по количеству жертв катастрофа на шахте Хонкейко в Бэньси. В катастрофе погибли 1549 шахтеров. На тот момент добычу угля тут контролировало подотчетное японцам марионеточное государство Маньчжоу-Го. Работали на шахте в большинстве своем китайцы, в том числе пленные, — почти как рабы. 26 апреля 1942 года для срочного ремонта воздушной линии электропередачи подачу электроэнергии в шахту прервали, вентиляция перестала работать. Но людей не вывели. Когда после часового перерыва подачу электроэнергии возобновили, сразу раздался взрыв, начался пожар. Управляющий шахтой решил остановить все вентиляторы, чтобы предотвратить распространение огня. В этот день из шахты спасли 268 раненых. В последующие 10 дней поднимали только тела погибших. Выяснилось, что большинство рабочих не погибли из-за взрыва, а отравились угарным газом из-за отключения вентиляции.

26 апреля 1945 года в Мюнхене скончался гетман Украинского Государства Павел Скоропадский. В Германию он уехал сразу после отречения в 1918 году. Возглавлял гетманское движение в эмиграции, продолжал политическую деятельность, существенно ограниченную с момента прихода к власти нацистов. Своего сына из Германии эвакуировал, но сам оставался. Получил тяжелое ранение 16 апреля 1945 года во время бомбардировки англо-американской авиацией станции Платлинг вблизи Мюнхена в Баварии. Скончался через 10 дней в больнице монастыря Мэттен.

26 апреля 1986 года в 01:23 ночи взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС.

Это стало величайшей техногенной катастрофой в истории человечества. Несвоевременная эвакуация людей из опасной зоны и попытки советского руководства скрыть масштаб катастрофы оказали значительное влияние на количество пострадавших. Первоочередные работы для ликвидации последствий аварии и сооружения укрытия над разрушенным рекатором стоили здоровья и жизни сотням тысяч человек. Само укрытие сдали в эксплуатацию 14 декабря 1986 года. Ряд исследователей полагают, что именно с Чернобыльской аварии начался распад СССР. Колоссальная ложь на государственном уровне усилила недовольство общества, а в дальнейшем — оппозиционные и национально-демократические движения. Наибольшее политическое влияние события, конечно, имели в Украине.

26 апреля 1989 года во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове впервые развевались сине-желтые флаги.

26 апреля 2001 года Верховная Рада отправила в отставку правительство Виктора Ющенко. Решение о недоверии Кабмину тогда поддержали 263 депутата. После этого Ющенко еще некоторое время исполнял обязанности до назначения премьером Анатолия Кинаха. Покинув пост, экспремьер перешел в оппозицию, объединяя национальные и правоцентристские политические силы. Впоследствии был создан блок партий «Наша Украина». На парламентских выборах 2002 года в многомандатном округе он занял первое место, получив 24,7 % голосов избирателей.

Церковный праздник 26 апреля

26 апреля христиане чтят память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского. Он посвятил себя служению в церкви с юных лет. С 16 лет в течение трех десятилетий дошел от чтеца до пресвитера. В этом сане служил 33 года, проповедуя христианскую веру среди язычников. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Артемон был уже старцем. Когда в Лаодикийскую область должен был прибыть военачальник Патрикий, святитель Сисиний вместе с Артемоном проникли в храм Артемиды, где разбили и сожгли идолов. Патрикий узнал, кто разрушил идолов, и отдал приказ схватить Артемона. Пресвитера он отправил в Кесарию, где заставлял принести жертву в капище Асклепия. Там было множество ядовитых змей. Жрецы никогда не открывали двери, не принеся предварительно жертву идолу. Но Артемон без страха вошел в капище и вывел оттуда змей, а затем своим дыханием умертвил их. Патрикий решил, что Артемон колдует, поэтому приказал истязать его. Но во время этих пыток происходили чудеса, которые только привлекали все больше людей в христианство. Из Кесарии Артемон ушел живым. Однако через некоторое время его схватили язычники и отрезали ему голову.

Народные приметы

Если появились первые грибы, то погода скоро улучшится.

Если день пасмурный, то лето будет жарким.

Если зацвел дуб, то лето будет урожайным.

Что нельзя делать 26 апреля

Нельзя совершать больших покупок.

Не стоит начинать новые дела.