Сегодня 14 декабря: какой праздник и день в истории

По церковному календарю 14 декабря – память пророка Наума и праведного Филарета Милостивого. В Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Праздники и памятные даты 14 декабря

В Украине 14 декабря — День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Выдающихся международных и всемирных праздников в этот день нет.

14 декабря в истории

14 декабря 1918 года — гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР. Гетманство Скоропадского в бурные годы Украинской революции было непродолжительным. Он пришел к власти в УНР 29 апреля 1918 года, совершив переворот при поддержке немецких войск. Однако быстро дискредитировал себя. Последней каплей, запустившей процесс разрушения «гетманата», стала Грамота-манифест к украинскому народу, которую Скоропадский подписал в ноябре 1918 года. Этим документом он фактически отказывался от идеи построения независимой Украины и соглашался, чтобы страна стала частью Всероссийской федерации. Уже 13 ноября 1918 началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создали Директорию УНР. Она сменила Скоропадского у власти 14 декабря. Возглавил Директорию сначала Владимир Винниченко, а затем Симон Петлюра.

14 декабря 1986 года официально сообщили о завершении строительства объекта «Укрытие» — так называемого «саркофага» над разрушенным взрывом четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Само строительство завершилось в конце ноября. Участников строительства «Укрытия» и тех, кто был задействован в дальнейшей ликвидации последствий радиационной аварии, стали называть «ликвидаторами». По разным оценкам, всего в работах на ЧАЭС и в зоне отчуждения в течение «самых радиационных» 1986-1987 годов приняли участие около 240 тысяч человек, а за все годы количество ликвидаторов достигло 600 тысяч.

В 1986 году выполнили основной и наиболее опасный для жизни ликвидаторов объем работ. Очистили территорию вокруг самого четвертого блока, собрав радиоактивные обломки. В том числе – на крыше машинного зала, где радиационный фон был таким, что людям нельзя было находиться там больше нескольких минут. Все эти обломки убрали внутрь полуразрушенного здания, а затем забетонировали и укрыли «саркофагом». Непосредственно в его строительстве участвовало около 90 тысяч человек. По официальной статистике, на создание «Укрытия» потратили 400 тысяч кубометров бетонной смеси и 7 тысяч тонн металлоконструкций. По оценкам специалистов, под «саркофагом» осталось около 95% топлива, находившегося в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ. В 2016 году над «Укрытием» надвинули арку Нового безопасного конфайнмента. Окончательно в эксплуатацию его сдали в 2019 году. А прослужить он должен 100 лет.

Церковный праздник 14 декабря

14 декабря христиане чтут память пророка Наума и праведного Филарета Милостивого.

Святой Пророк Наум – один из 12 малых пророков. Он был родом из селения Елкоша (Галилея). Жил в VII в. до нашей эры. Ветхозаветная книга пророка Наума содержит предсказания гибели ассирийского города Ниневии, уничтоженной за беззаконие, разрушение Израильского царства и хулу ассирийского царя Сеннахирима на Иегову. Обстоятельства жизни пророка неизвестны.

Праведный Филарет Милостивый жил в VIII веке в Малой Азии. Был богатым и знатным вельможей, женатым на женщине из богатой семьи. У них было трое детей. Однако богатство не радовало Филарета, он постоянно вспоминал слова о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира. Однажды на город, где жил Филарет с семьей, напали арабы. Они разорили страну и разграбили имущество Филарета. У него осталось 2 вола, корова, несколько ульев и дом. Но и это последнее он постепенно раздал нищим. В дальнейшем он стойко переносил упреки жены и насмешки детей.

Бог вознаградил милосердие Филарета. Когда тот раздал пшеницу, его старый друг прислал ему сорок мер. А после того, как Филарет отдал свою теплую одежду нищему, к нему вернулось богатство. В это время византийская императрица Ирина искала невесту для сына – будущего соправителя Константина Багрянородного. Среди 10 девушек на смотр выбрали внучку Филарета Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянородный щедро одарил Филарета. Так к праведному вернулись слава и богатство. Но он по-прежнему раздавал милостыню, устраивал трапезы для нищих и сам служил им во время этих трапез. Так он прожил до 90 лет. Перед смертью отправился в Константинополь, где в монастыре Родольфии раздал все, что имел при себе, на монастырские нужды и нищим. Умер Филарет в 792 году.

Народные приметы

Теплая погода в этот день обещает теплую зиму.

Дует северный ветер – к сильным морозам.

Что нельзя делать 14 декабря

Нельзя одновременно читать и есть.

Нельзя вечером выходить из дома.