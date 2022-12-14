Сьогодні 14 грудня: яке свято та день в історії

За церковним календарем 14 грудня – пам’ять пророка Наума та праведного Філарета Милостивого. В Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Свята та пам’ятні дати 14 грудня

В Україні 14 грудня – День пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Видатних міжнародних та всесвітніх свят цього дня немає.

14 грудня в історії

14 грудня 1918 року– гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР. Гетьманство Скоропадського у бурхливі роки Української революції було нетривалим. Він прийшов до влади в УНР 29 квітня 1918 року, здійснивши переворот за підтримки німецьких військ. Проте швидко дискредитував себе. Останньою краплею, яка запустила процес руйнування гетьманату, стала Грамота-маніфест до українського народу, яку Скоропадський підписав у листопаді 1918 року. Цим документом він фактично відмовлявся від ідеї побудови незалежної України та погоджувався, щоб країна стала частиною Всеросійської федерації. Уже 13 листопада 1918 року розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Вона змінила Скоропадського при владі 14 грудня. Очолив Директорію спочатку Володимир Винниченко, а потім Симон Петлюра.

14 грудня 1986 року офіційно повідомили про завершення будівництва об’єкту “Укриття” – так званого “саркофага” над зруйнованим вибухом четвертим блоком Чорнобильської АЕС. Саме будівництво завершилося наприкінці листопада. Учасників будівництва “Укриття” та тих, хто був задіяний у подальшій ліквідації наслідків радіаційної аварії, почали називати “ліквідаторами”. За різними оцінками, всього в роботах на ЧАЕС та в зоні відчуження протягом “найрадіактивніших” 1986-1987 років взяли участь близько 240 тисяч осіб, а за всі роки кількість ліквідаторів сягнула 600 тисяч.

У 1986 році виконали основний та найбільш небезпечний для життя ліквідаторів обсяг робіт. Очистили територію навколо четвертого блоку, зібравши радіоактивні уламки. У тому числі – на даху машинного залу, де радіаційний фон був таким, що людям не можна було знаходитися там більше кількох хвилин. Усі ці уламки прибрали всередину напівзруйнованої будівлі, а потім забетонували та вкрили “саркофагом”. Безпосередньо в його будівництві брало участь близько 90 тисяч осіб. За офіційною статистикою, на створення “Укриття” витратили 400 тисяч кубометрів бетонної суміші та 7 тисяч тонн металоконструкцій. За оцінками фахівців, під “саркофагом” залишилося близько 95% палива, що знаходилося в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин. У 2016 році над “Укриттям” насунули арку Нового безпечного конфайнменту. Остаточно в експлуатацію його здали в 2019 році. А прослужити він має 100 років.

Церковне свято 14 грудня

14 грудня християни вшановують пам’ять пророка Наума та праведного Філарета Милостивого.

Святий Пророк Наум є одним із 12 малих пророків. Він був родом із селища Елкоша (Галілея). Жив у VII ст. до нашої ери. Старозавітна книга пророка Наума містить передбачення загибелі ассирійського міста Ніневії, знищеної за беззаконня, руйнування Ізраїльського царства та хулу ассирійського царя Сеннахіріма на Єгову. Обставини життя пророка невідомі.

Праведний Філарет Милостивий жив у VIII столітті в Малій Азії. Був багатим і знатним вельможею, одруженим з жінкою з багатої сім’ї. Вони мали трьох дітей. Однак багатство не тішило Філарета, він постійно згадував слова про те, що людина, вмираючи, нічого не забирає з собою зі світу. Якось на місто, де жив Філарет із сім’єю, напали араби. Вони розорили країну та пограбували майно Філарета. У нього залишилося 2 воли, корова, кілька вуликів і будинок. Але й це останнє він поступово роздав жебракам. Надалі він стійко переносив закиди дружини та глузування дітей.

Бог нагородив милосердя Філарета. Коли той роздав пшеницю, його старий друг прислав йому сорок мір. А після того, як Філарет віддав свій теплий одяг жебраку, до нього повернулося багатство. У цей час візантійська імператриця Ірина шукала наречену для сина – майбутнього співправителя Костянтина Багрянородного. Серед 10 дівчат на оглядини обрали онуку Філарета Марію. Марія перевершила своїх суперниць добротою та скромністю та стала царицею, а Костянтин Багрянородний щедро обдарував Філарета. Так до праведного повернулися слава та багатство. Але він, як і раніше, роздавав милостиню, влаштовував трапези для жебраків і сам служив їм під час цих трапез. Так він прожив до 90 років. Перед смертю вирушив до Константинополя, де в монастирі Родольфії роздав усе, що мав при собі, на монастирські потреби та жебракам. Помер Філарет у 792 році.

Народні прикмети

Тепла погода в цей день обіцяє теплу зиму.

Дме північний вітер – до сильних морозів.

Що не можна робити 14 грудня

Не можна одночасно читати та їсти.

Не можна увечері виходити з дому.