Мрія ще до великої війни: кенгуру з’явились у Харківському зоопарку (фото)

У Харківському зоопарку з’явилися п’ятеро нових мешканців — рудо-сірі кенгуру валабі. Відвідувачі вже можуть побачити їх в експозиційній зоні “Гондвана”.

Трьом самкам по одному року, а двом самцям — по півтора, розповіли МГ «Об’єктив» у компанії WhiteBIT, яка подарувала місту тварин у межах проєкту «Друзі зоопарку».

Благодійники нагадали, що кенгуру вже мешкали в Харківському зоопарку багато років тому, й повернення цих тварин до установи планували ще на етапі її реконструкції у 2016-2021 роках. Для них заздалегідь облаштували спеціальний вольєр, проте реалізувати задум до початку повномасштабної війни не встигли.

Кенгуру оселилися в експозиційній зоні “Гондвана”. З настанням весни вони отримають можливість вільно переміщатися до відкритої зони “Авіарій”, яка взимку недоступна для відвідувачів. Таким чином у теплу пору року тварини самостійно обиратимуть, де їм комфортніше.

Нові мешканці вже адаптувалися до умов зоопарку. За словами його фахівців, тварини швидко освоїлися у вольєрі та від самого початку мали гарний апетит. Основу раціону кенгуру становлять зернові та гілкові корми, а також сіно. Серед улюблених смаколиків — морква та яблука.

У кожного кенгуру вже проявляється власний характер. Самці виявилися більш допитливими: вони сміливіше наближаються до людей та активніше досліджують навколишній простір. Самки поки поводяться обережніше та поступово звикають до нового оточення.

“Харківський зоопарк був заснований у 1895 році, він є найстарішим в Україні та одним із найстаріших у Європі. Попри повномасштабну війну, зоопарк продовжує працювати, приймати відвідувачів та реалізовувати плани з розвитку. Одним із пріоритетів зоопарку є поповнення колекції новими тваринами. Саме для цього було засновано благодійний проєкт “Друзі зоопарку”, який дає змогу меценатам долучатися до розвитку зоопарку”, – пояснили благодійники.