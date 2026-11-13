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Мечта еще до большой войны: кенгуру появились в Харьковском зоопарке (фото)

Общество 13:00   13.11.2026
Елена Нагорная
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Мечта еще до большой войны: кенгуру появились в Харьковском зоопарке (фото) Фото: WhiteBIT

В Харьковском зоопарке поселились пятеро новых обитателей — рыже-серые кенгуру валлаби. Посетители уже могут увидеть их в экспозиционной зоне «Гондвана».

Трем самкам по одному году, а двум самцам — по полтора, рассказали МГ «Объектив» в компании WhiteBIT, которая подарила городу животных в рамках проекта «Друзья зоопарка».

Благотворители напомнили, что кенгуру уже жили в Харьковском зоопарке много лет назад, и возвращение этих животных в учреждение планировали еще на этапе его реконструкции в 2016–2021 годах. Для них заранее обустроили специальный вольер, однако реализовать замысел до начала полномасштабной войны не успели.

Кенгуру поселились в экспозиционной зоне «Гондвана». С наступлением весны они получат возможность свободно перемещаться в открытую зону «Авиарий», которая зимой недоступна для посетителей. Таким образом в теплое время года животные будут самостоятельно выбирать, где им комфортнее.

Фото: WhiteBIT

Новые обитатели уже адаптировались к условиям зоопарка. По словам его специалистов, животные быстро освоились в вольере и с самого начала имели хороший аппетит. Основу рациона кенгуру составляют зерновые и веточные корма, а также сено. Среди любимых лакомств — морковь и яблоки.

У каждого кенгуру уже проявляется собственный характер. Самцы оказались более любознательными: они смелее приближаются к людям и активнее исследуют окружающее пространство. Самки пока ведут себя осторожнее и постепенно привыкают к новой обстановке.

Фото: WhiteBIT

«Харьковский зоопарк был основан в 1895 году, он является старейшим в Украине и одним из старейших в Европе. Несмотря на полномасштабную войну, зоопарк продолжает работать, принимать посетителей и реализовывать планы по развитию. Одним из приоритетов учреждения является пополнение коллекции новыми животными. Именно для этого был основан благотворительный проект «Друзья зоопарка», который позволяет меценатам приобщаться к его развитию», — пояснили благотворители.

Фото: WhiteBIT

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском зоопарке поселились пятеро новых обитателей — рыже-серые кенгуру валлаби. Посетители уже могут увидеть их в экспозиционной зоне «Гондвана».".