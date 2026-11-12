Сколько будет стоить питание учеников и студентов Харькова с 1 января: цены

Исполнительный комитет Харьковского горсовета сегодня, 12 ноября, утвердил денежные нормы питания для учеников школ и студентов заведений профессионального образования льготных категорий.

Как сообщили в Департаменте образования, с 1 января 2027 года установлены следующие денежные нормы питания:

для учеников учреждений общего среднего образования, обучающихся по очной/смешанной форме обучения, — 70 грн/день;

для студентов заведений профессионального образования льготных категорий – 80 грн/день;

для учеников, которые проходят учебно-познавательную практику в определенных помещениях КП «Харьковский метрополитен» и других защитных сооружениях гражданской защиты в условиях военного положения – 70 грн/день.

Напомним, в пресс-службе мэрии сообщали, что в Харькове с начала года продолжает увеличиваться количество заведений торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Однако, по данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с 2024-2025 годами темпы расширения сетей значительно замедлились.