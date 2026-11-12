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Скільки коштуватиме харчування учнів і студентів Харкова з 1 січня: ціни

Суспільство 15:23   12.11.2026
Вікторія Яковенко
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Скільки коштуватиме харчування учнів і студентів Харкова з 1 січня: ціни Фото: Харківська міськрада

Виконавчий комітет Харківської міськради сьогодні, 12 листопада, затвердив грошові норми харчування для учнів шкіл та студентів закладів професійної освіти пільгових категорій.

Як повідомили в Департаменті освіти, з 1 січня 2027 року встановлені такі грошові норми харчування:

  • для учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, – 70 грн/день;
  • для студентів закладів професійної освіти пільгових категорій – 80 грн/день;
  • для учнів, які проходять навчально-пізнавальну практику у визначених приміщеннях КП «Харківський метрополітен» та інших захисних спорудах цивільного захисту в умовах воєнного стану, – 70 грн/день.

Нагадаємо, у пресслужбі мерії повідомляли, що в Харкові з початку року продовжує збільшуватися кількість закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Проте, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з 2024-2025 роками темпи розширення мереж значно сповільнилися.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 15:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради сьогодні, 12 листопада, затвердив грошові норми харчування для учнів шкіл та студентів закладів професійної освіти пільгових категорій.".