Скільки коштуватиме харчування учнів і студентів Харкова з 1 січня: ціни

Виконавчий комітет Харківської міськради сьогодні, 12 листопада, затвердив грошові норми харчування для учнів шкіл та студентів закладів професійної освіти пільгових категорій.

Як повідомили в Департаменті освіти, з 1 січня 2027 року встановлені такі грошові норми харчування:

для учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, – 70 грн/день;

для студентів закладів професійної освіти пільгових категорій – 80 грн/день;

для учнів, які проходять навчально-пізнавальну практику у визначених приміщеннях КП «Харківський метрополітен» та інших захисних спорудах цивільного захисту в умовах воєнного стану, – 70 грн/день.

Нагадаємо, у пресслужбі мерії повідомляли, що в Харкові з початку року продовжує збільшуватися кількість закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Проте, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з 2024-2025 роками темпи розширення мереж значно сповільнилися.