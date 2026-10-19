Супермаркети та заклади в Харкові: чи зростає їх кількість – дані мерії
У пресслужбі мерії передають, що в Харкові з початку року продовжує збільшуватися кількість закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Проте, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з 2024-2025 роками темпи розширення мереж значно сповільнилися.
“На сьогодні в департаменті обліковано 3,7 тисячі підприємств торгівлі, 1,7 тисячі закладів ресторанного господарства та 1,1 тисячі об’єктів побутового обслуговування”, – зазначили у мерії.
Таким чином, на цей час у Харкові функціонують:
- 17 гіпермаркетів;
- 262 супермаркети;
- 49 торгових центрів, які забезпечують мешканців широким асортиментом товарів та послуг;
- крім того, відкрито 47 ринків та торгових майданчиків.