Live
  • Пн 19.10.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.5

Супермаркети та заклади в Харкові: чи зростає їх кількість – дані мерії

Суспільство 11:10   19.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Супермаркети та заклади в Харкові: чи зростає їх кількість – дані мерії Фото: ХМР

У пресслужбі мерії передають, що в Харкові з початку року продовжує збільшуватися кількість закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Проте, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з 2024-2025 роками темпи розширення мереж значно сповільнилися.

“На сьогодні в департаменті обліковано 3,7 тисячі підприємств торгівлі, 1,7 тисячі закладів ресторанного господарства та 1,1 тисячі об’єктів побутового обслуговування”, – зазначили у мерії.

Таким чином, на цей час у Харкові функціонують:

  • 17 гіпермаркетів;
  • 262 супермаркети;
  • 49 торгових центрів, які забезпечують мешканців широким асортиментом товарів та послуг;
  • крім того, відкрито 47 ринків та торгових майданчиків.

Читайте також: Масований обстріл триває понад добу: частина Лозівщини – без світла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Вибухи в усіх районах, удари по енергетиці: Терехов про тиждень у Харкові
Вибухи в усіх районах, удари по енергетиці: Терехов про тиждень у Харкові
19.10.2026, 12:08
Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 жовтня 2026: яке свято та день в історії
19.10.2026, 06:00
Про балістику знову не попередили? Наслідки ударів у Києві (фото/відео)
Про балістику знову не попередили? Наслідки ударів у Києві (фото/відео)
19.10.2026, 09:25
У прокуратурі показали наслідки “прильотів” у регіоні: шестеро постраждалих
У прокуратурі показали наслідки “прильотів” у регіоні: шестеро постраждалих
19.10.2026, 09:50
Новини Харкова — головне 19 жовтня: бої, Лозівщина під обстрілом і без світла
Новини Харкова — головне 19 жовтня: бої, Лозівщина під обстрілом і без світла
19.10.2026, 11:36
Синєгубов: двоє дітей постраждали через обстріли РФ, били ракетами і БпЛА
Синєгубов: двоє дітей постраждали через обстріли РФ, били ракетами і БпЛА
19.10.2026, 08:46

Новини за темою:

19.10.2026
У прокуратурі показали наслідки “прильотів” у регіоні: шестеро постраждалих
19.10.2026
Новини Харкова — головне 19 жовтня: бої, Лозівщина під обстрілом і без світла
16.10.2026
Двоє загиблих у Харкові на ринку, без світла – 280 тисяч абонентів (доповнено)
16.10.2026
РФ обстрілює Харків 16 жовтня: є загиблі та поранені (оновлено)
16.10.2026
Новини Харкова — головне 16 жовтня: атака “банедролями”, постраждалі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Супермаркети та заклади в Харкові: чи зростає їх кількість – дані мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії передають, що в Харкові з початку року продовжує збільшуватися кількість закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.".