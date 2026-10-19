Супермаркети та заклади в Харкові: чи зростає їх кількість – дані мерії

У пресслужбі мерії передають, що в Харкові з початку року продовжує збільшуватися кількість закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Проте, за даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з 2024-2025 роками темпи розширення мереж значно сповільнилися.

“На сьогодні в департаменті обліковано 3,7 тисячі підприємств торгівлі, 1,7 тисячі закладів ресторанного господарства та 1,1 тисячі об’єктів побутового обслуговування”, – зазначили у мерії.

Таким чином, на цей час у Харкові функціонують: