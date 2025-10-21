Які мережі магазинів пішли з Харкова, розповіли в мерії
Фото: ХМР
За інформацією мерії, у Харкові наразі є 3,5 тисячі торгових підприємств.
Зокрема, 1,7 тисячі об’єктів – ресторанного господарства, 1,1 тисячі – побутового обслуговування, а також 48 ринків та торгових майданчиків.
Крім того, цьогоріч відкрилося 80 нових продуктових магазинів, дві крамниці з товарами для дому і шість супермаркетів.
“А також низка аптек, кав’ярень, автозаправних станцій, закладів сфери послуг тощо. Водночас за цей період припинили роботу мережі магазинів “Баскет” та “Мак-маркет“, – повідомили в міськраді.
21 Жовтня 2025 в 10:35