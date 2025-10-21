Live
Які мережі магазинів пішли з Харкова, розповіли в мерії

Суспільство 10:35   21.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Які мережі магазинів пішли з Харкова, розповіли в мерії Фото: ХМР

За інформацією мерії, у Харкові наразі є 3,5 тисячі торгових підприємств.

Зокрема, 1,7 тисячі об’єктів – ресторанного господарства, 1,1 тисячі – побутового обслуговування, а також 48 ринків та торгових майданчиків.

Крім того, цьогоріч відкрилося 80 нових продуктових магазинів, дві крамниці з товарами для дому і шість супермаркетів.

“А також низка аптек, кав’ярень, автозаправних станцій, закладів сфери послуг тощо. Водночас за цей період припинили роботу мережі магазинів “Баскет” та “Мак-маркет“, – повідомили в міськраді.

Читайте також: Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
