Скільки магазинів, аптек і ринків працюють у Харкові, коли відключають світло

Наразі у Харкові загалом працюють близько 4 тис. підприємств торгівлі, 1,6 тис. – ресторанного господарства, 1,1 тис. – побутового обслуговування, а також 48 ринків та торговельних майданчиків.

«Зокрема, в місті функціонують 18 гіпермаркетів, 234 супермаркети (сім з них запрацювали з початку цього року) та 45 торгових центрів», – повідомили у Харківській міськраді.

Там також додали, що під час відключення електроенергії на власних автономних пристроях і місті працюють 1017 продовольчих та 187 непродовольчих магазинів, 396 аптек, 16 ветеринарних клінік, 35 зоомагазинів та 124 АГЗС, а також 48 ринків (торговельних майданчиків).