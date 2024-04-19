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Скільки магазинів, аптек і ринків працюють у Харкові, коли відключають світло

Суспільство 13:38   19.04.2024
Вікторія Яковенко
Скільки магазинів, аптек і ринків працюють у Харкові, коли відключають світло Фото: Харківська міськрада

Наразі у Харкові загалом працюють близько 4 тис. підприємств торгівлі, 1,6 тис. – ресторанного господарства, 1,1 тис. – побутового обслуговування, а також 48 ринків та торговельних майданчиків.

«Зокрема, в місті функціонують 18 гіпермаркетів, 234 супермаркети (сім з них запрацювали з початку цього року) та 45 торгових центрів», – повідомили у Харківській міськраді.

Там також додали, що під час відключення електроенергії на власних автономних пристроях і місті працюють 1017 продовольчих та 187 непродовольчих магазинів, 396 аптек, 16 ветеринарних клінік, 35 зоомагазинів та 124 АГЗС, а також 48 ринків (торговельних майданчиків).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові загалом працюють близько 4 тис. підприємств торгівлі, 1,6 тис. – ресторанного господарства, 1,1 тис. – побутового обслуговування, а також 48 ринків та торговельних майданчиків.".