Сколько магазинов, аптек и рынков работают в Харькове, когда отключают свет
Фото: Харьковский горсовет
Сейчас в Харькове в общем работают около 4 тыс. предприятий торговли, 1,6 тыс. — ресторанного хозяйства, 1,1 тыс. — бытового обслуживания, а также 48 рынков и торговых площадок.
«В частности, в городе функционируют 18 гипермаркетов, 234 супермаркета (семь из них заработали с начала этого года) и 45 торговых центров», — сообщили в Харьковском горсовете.
Там также добавили, что во время отключения электроэнергии на собственных автономных устройствах в городе работают 1017 продовольственных и 187 непродовольственных магазинов, 396 аптек, 16 ветеринарных клиник, 35 зоомагазинов и 124 АГЗС, а также 48 рынков (торговых площадок).
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове в общем работают около 4 тыс. предприятий торговли, 1,6 тыс. — ресторанного хозяйства, 1,1 тыс. — бытового обслуживания, а также 48 рынков и торговых площадок.".