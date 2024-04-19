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Сколько магазинов, аптек и рынков работают в Харькове, когда отключают свет

Общество 13:38   19.04.2024
Виктория Яковенко
Сколько магазинов, аптек и рынков работают в Харькове, когда отключают свет Фото: Харьковский горсовет

Сейчас в Харькове в общем работают около 4 тыс. предприятий торговли, 1,6 тыс. — ресторанного хозяйства, 1,1 тыс. — бытового обслуживания, а также 48 рынков и торговых площадок.

«В частности, в городе функционируют 18 гипермаркетов, 234 супермаркета (семь из них заработали с начала этого года) и 45 торговых центров», — сообщили в Харьковском горсовете.

Там также добавили, что во время отключения электроэнергии на собственных автономных устройствах в городе работают 1017 продовольственных и 187 непродовольственных магазинов, 396 аптек, 16 ветеринарных клиник, 35 зоомагазинов и 124 АГЗС, а также 48 рынков (торговых площадок).

Читайте также: Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харькове в общем работают около 4 тыс. предприятий торговли, 1,6 тыс. — ресторанного хозяйства, 1,1 тыс. — бытового обслуживания, а также 48 рынков и торговых площадок.".