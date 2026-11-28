Вероятность того, что грядущая зима на Харьковщине окажется такой же суровой и затяжной, как предыдущая, составляет всего 20–25%. Из-за глобального потепления два морозных сезона подряд для востока Украины являются статистической редкостью, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Ксения Калюжная.

Она напомнила, что в январе-феврале 2026 года регион накрыло мощное ультраполярное вторжение: среднесуточная температура держалась в пределах 15–20 градусов мороза (на 10–15 градусов ниже климатической нормы), а метеорологическая зима затянулась до марта.

«В целом, если проследить многолетние данные за сто лет, нет строгого закона чередования по принципу «холодная зима или теплая зима» — таких законов не существует. Есть немало примеров, когда суровые зимы шли сериями, даже три сезона подряд — как, например, в 1940-х или в 1985-м и 1987-м годах. Но сейчас, в связи с тем, что последние 30 лет наблюдается глобальное потепление, температурный фон на востоке вырос настолько, что даже одна по-настоящему морозная зима стала редкостью, а две — это уже статистическая аномалия с низкой вероятностью», — подчеркнула Калюжная.

Также Калюжная рассказала МГ «Объектив», что грядущая зима в Харькове и области ожидается теплее климатической нормы в среднем на 1,5–2 градуса, однако без морозов не обойдется. В декабре днем прогнозируют около нуля, ночью — до 5–7 градусов мороза, а осадки в виде снега, мокрого снега и дождя превысят норму. Наиболее нестабильными периодами станут январь и первая половина февраля. Из-за постоянных колебаний температур и чередования теплых и холодных волн устойчивого и высокого снежного покрова в течение зимы может не образоваться, а будет ли снег на Новый год, прогнозировать еще рано. На характер сезона влияют тренд потепления за последние 30 лет, явление Эль-Ниньо, состояние стратосферного полярного вихря и направление движения воздушных масс — из Атлантики или северо-востока. Полярный вихрь в этом сезоне ведет себя нестабильно.