Трамваи №6 и 8 изменят маршруты в Харькове с 9:00 до 15:00 28 ноября. Их движение будет прекращено на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей.

Это связано с санитарной обрезкой деревьев возле трамвайной линии, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

В это время трамваи будут курсировать так:

№6: от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Также в этот период на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харкова — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

Как сообщала МГ «Объектив», согласно проекту городского бюджета на 2027 год, проезд в транспорте в Харькове в следующем году останется бесплатным. На обеспечение работы всего муниципального транспорта (метро, троллейбусов, трамваев и автобусов) из казны города планируют потратить 4 миллиарда гривен.