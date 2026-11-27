«Прилет» в Песочине: горит частный дом, есть пострадавшие
Около 17:30 РФ атаковала частный дом в Песочине. На месте попадания возник пожар. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Дополнено 19:07. В результате вражеского обстрела в Песочине пострадали 8 человек, уточнил Олег Синегубов. Среди них – трое детей. Медики оказывают необходимую помощь. На месте работают все профильные службы.
В результате удара пострадала 16-летняя девушка. Ей оказывают помощь медики.
На месте работают пожарные.
Перед ударом мониторинговые каналы предупреждали о реактивном «шахеде», который летел сначала в сторону Солоницевки, потом — Песочина.
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Напомним, около 09:30 в Харькове прозвучала серия взрывов. Мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотниках над городом. По многоэтажке в Киевском районе прилетел «Ланцет». Взрывы в городе слышали также днем и вечером.