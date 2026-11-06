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Жителю Песочина, который хотел заработать на военном, грозит 8 лет колонии

Происшествия 20:47   06.11.2026
Татьяна Литвина
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Жителю Песочина, который хотел заработать на военном, грозит 8 лет колонии

В Харькове будут судить 28-летнего жителя Песочина. По версии следствия, он хотел заработать на военном 10 тыс. долларов, пообещав перевести в более безопасный регион.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина предложил военнослужащему Нацгвардии, у которого были проблемы со здоровьем, «помощь» с переводом в подразделение в более безопасном регионе.

«Мужчина, ранее работавший юрисконсультом, убедил бойца, что имеет влиятельные связи и способен «решить вопрос», а в случае отказа отмечал, что у военного возникнут серьезные трудности с переводом», — говорят в прокуратуре.

Летом 2026 года копы задержали жителя Песочина после получения денег. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, двум военным РФ, которые сбежали из украинского плена, вручили подозрение. По данным следствия, после побега военнослужащие заставили жителя Изюмщины на собственном авто везти их до линии фронта, чтобы вернуться в РФ.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 20:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 28-летнего жителя Песочина. По версии следствия, он хотел заработать на военном 10 тыс. долларов, пообещав перевод в безопасный регион.".