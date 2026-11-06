Жителю Песочина, который хотел заработать на военном, грозит 8 лет колонии

В Харькове будут судить 28-летнего жителя Песочина. По версии следствия, он хотел заработать на военном 10 тыс. долларов, пообещав перевести в более безопасный регион.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина предложил военнослужащему Нацгвардии, у которого были проблемы со здоровьем, «помощь» с переводом в подразделение в более безопасном регионе.

«Мужчина, ранее работавший юрисконсультом, убедил бойца, что имеет влиятельные связи и способен «решить вопрос», а в случае отказа отмечал, что у военного возникнут серьезные трудности с переводом», — говорят в прокуратуре.

Летом 2026 года копы задержали жителя Песочина после получения денег. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, двум военным РФ, которые сбежали из украинского плена, вручили подозрение. По данным следствия, после побега военнослужащие заставили жителя Изюмщины на собственном авто везти их до линии фронта, чтобы вернуться в РФ.