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Мешканцю Пісочина, який хотів заробити на військовому, загрожує 8 років

Події 20:47   06.11.2026
Тетяна Литвіна
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Мешканцю Пісочина, який хотів заробити на військовому, загрожує 8 років

У Харкові судитимуть 28-річного мешканця Пісочина. За версією слідства, він хотів заробити на військовому 10 тис. доларів, пообіцявши перевести у безпечніший регіон.

Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік запропонував військовослужбовцю Нацгвардії, який мав проблеми зі здоров’ям, «допомогу» з переведенням у підрозділ у більш безпечному регіоні.

“Чоловік, який раніше працював юрисконсультом, переконав бійця, що має впливові зв’язки й здатний “вирішити питання”, а у разі відмови зазначав, що у військового виникнуть серйозні труднощі з переведенням”, – кажуть у прокуратурі.

Влітку 2026 року копи затримали мешканця Пісочина після отримання грошей. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Нагадаємо, двом військовим РФ, які втекли з українського полону, вручили підозру. За даними слідства, після втечі військовослужбовці змусили мешканця Ізюмщини на власному авто везти їх до лінії фронту, щоб повернутися до РФ.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 20:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть мешканця Пісочина. За версією слідства, він хотів заробити на військовому 10 тис. дол., пообіцявши перевести у безпечніший регіон.".