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Доба “прильотів” у Харкові та області – підсумки 11 – 12 жовтня

Оригінально 23:00   12.10.2026
Оксана Горун
Доба “прильотів” у Харкові та області – підсумки 11 – 12 жовтня

Загиблі у Харкові, Лозовій та Пісочині, розбита ТЕЦ-5, полювання на авто в Дергачах і численні вибухи. “Об’єктив” нагадує головні події доби.

12 жовтня Харків був під атакою російських “шахедів” і “бандеролей”

Уранці летіло по селищу Жуковського. Мер Ігор Терехов повідомив про удари по п’яти локаціях. Здебільшого це були житлові будинки. Також укотре пошкоджений спорткомплекс “ХАІ”. За останніми даними, постраждали 23 особи, у тому числі двоє дітей: десятирічний хлопчик і дівчинка 16 років. У більшості постраждалих гостра реакція на стрес, двоє чоловіків і дві жінки поранені. Увечері ворог атакував “бандеролями” Холодногірський район міста. Один з останніх ударів припав по 5-поверхівці в Холодногірському районі. Склався цілий під’їзд, написав міський голова Ігор Терехов. Уже відомо про постраждалих, їх кількість зростає. Інформація оновлюється тут.

Удень у неділю по Харкову вдарили КАБами

У Немишлянському районі бомби розбили приватний будинок та пошкодили ще півтора десятка. З-під завалів дістали 35-річну жінку. Терехов повідомив, що вона зазнала тяжких травм. Врятувати її медики не змогли. Також внаслідок цих “прильотів” постраждали вісім людей.

11 жовтня “бандеролі” прилетіли по Пісочину та ТЕЦ-5

Пошкоджені будинки, загинули троє людей – у тому числі підліток. 28 людей постраждали. Селищний голова Пісочина Олег Чорнобай оголосив 12 жовтня днем трауру. Про наслідки ударів по ТЕЦ-5 влада інформувала небагатослівно. Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив факт атаки та руйнувань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов назвав критичними пошкодження.

Випробування для Лозової

“Справжнім випробуванням” назвав останні кілька діб міський голова Лозової Сергій Зеленський. Громаду атакували реактивними БпЛА та КАБами. У ніч на понеділок прилетіли чотири авіабомби. Кількість пошкоджених і зруйнованих будинків досягла майже 60. ДСНС повідомила, що вдень, внаслідок чергової атаки безпілотників, у Лозовій загинула жінка, постраждали семеро людей. Зеленський зазначив: ворожий удар забрав життя Анни Сергіївни Коваленко. Вона багато років очолювала кадровий відділ Вузлової лікарні станції Лозова, а згодом працювала медичним реєстратором у поліклінічному відділенні Лозівського ТМО.

загинула Ганна Коваленко у Лозовій
Загинула Анна Коваленко. Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Полювання на авто у Дергачах

Не паркувати авто просто неба в Дергачах закликав начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко. Він опублікував відео чергового удару FPV-дроном по машині. Задоренко зазначив, що такі атаки постійні. Тож за можливості авто потрібно ховати в гаражі та закриті двори.

Депутату Харківської міськради повідомили про підозру в шахрайстві

Про це заявив відділ комунікації поліції Києва. Слідчі вважають депутата причетним до оборудки, під час якої для прикордонників бюджетним коштом закупили неякісні грілки для рук. Товару було 260 тисяч штук на майже 5,4 млн грн. Підприємцю, який постачав неякісний товар, про підозру повідомили ще в лютому цього року. А згодом правоохоронці встановили, що до схеми причетний харківський депутат. Він, за версією слідства, контролював виробничі процеси та надавав працівникам підприємства вказівки щодо виготовлення та подальшого постачання продукції.

Сьогодні МГ “Об’єктив” також повідомляла наступне:

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблі у Харкові, Лозовій та Пісочині, розбита ТЕЦ-5, полювання на авто в Дергачах і численні вибухи. “Об’єктив” нагадує головні події доби".