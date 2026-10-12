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“Бандеролью” вбили росіяни підлітка у Пісочині – загиблих понад 20 (відео)

Події 07:19   12.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Бандеролью” вбили росіяни підлітка у Пісочині – загиблих понад 20 (відео)

У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці “прильоту” у Пісочині, який стався вчора, 11 жовтня, у Пісочині. За інформацією правоохоронців, ворог атакував передмістя ракетами типу “Бандероль”.

Удар зафіксували близько 19.25.

“Влучання сталося в щільній житловій забудові, поблизу багатоповерхових будинків і продовольчих магазинів”, – встановили правоохоронці.

обстріл Пісочина 11 жовтня

На місці удару почалася пожежа. Загиблих троє – це 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. Постраждала 21 особа.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, близько 19:45 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар поблизу магазину у передмісті Харкова. Він також повідомив, що троє людей загинули, на місці “прильоту” почалася пожежа.

Читайте також: Про стан постраждалих через авіаудари у Харкові повідомила прокуратура

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі розповіли подробиці “прильоту” у Пісочині, який стався вчора".