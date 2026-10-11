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Про стан постраждалих через авіаудари в Харкові повідомила прокуратура

Події 19:05   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про стан постраждалих через авіаудари в Харкові повідомила прокуратура

У Харківській облпрокуратурі розповіли про наслідки ударів КАБів у Харків 11 жовтня. “Прильоти” зафіксували близько 13:55 в Немишлянському районі.

Обстріл Харкова 11 жовтня

Внаслідок ударів загинула жінка.

У прокуратурі встановили, що через удари постраждали вісім людей, серед них – семирічний хлопчик. У постраждалих діагностовано вибухові поранення, черепно-мозкові травми, акубаротравми, пошкодження від уламків скла, стресові реакції.

Обстріл Харкова 11 жовтня

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, вибухи пролунали у Харкові близько 13:55. Як виявилось, по місту вдарили КАБами. Під обстріл потрапив приватний сектор у Немишлянському районі, зокрема, прилетіло по території СТО поряд із приватними будинками. З-під завалів пошкодженого будинку вдалося деблокувати постраждалу. Медики боролися за її життя, але невдовзі повідомили про смерть 35-річної жінки. Відомо також про десятьох постраждалих, у тому числі – семирічного хлопчика, пошкоджені будинки та авто.

Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця удару авіабомб по Харкову. Він також уточнив: внаслідок “прильоту” пошкоджені понад 30 будинків, а також 11 авто.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 19:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Прильоти” зафіксували близько 13:55 в Немишлянському районі.".