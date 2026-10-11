Про стан постраждалих через авіаудари в Харкові повідомила прокуратура

У Харківській облпрокуратурі розповіли про наслідки ударів КАБів у Харків 11 жовтня. “Прильоти” зафіксували близько 13:55 в Немишлянському районі.

Внаслідок ударів загинула жінка.

<br />

У прокуратурі встановили, що через удари постраждали вісім людей, серед них – семирічний хлопчик. У постраждалих діагностовано вибухові поранення, черепно-мозкові травми, акубаротравми, пошкодження від уламків скла, стресові реакції.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у неділю, 11 жовтня, вибухи пролунали у Харкові близько 13:55. Як виявилось, по місту вдарили КАБами. Під обстріл потрапив приватний сектор у Немишлянському районі, зокрема, прилетіло по території СТО поряд із приватними будинками. З-під завалів пошкодженого будинку вдалося деблокувати постраждалу. Медики боролися за її життя, але невдовзі повідомили про смерть 35-річної жінки. Відомо також про десятьох постраждалих, у тому числі – семирічного хлопчика, пошкоджені будинки та авто.

Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з місця удару авіабомб по Харкову. Він також уточнив: внаслідок “прильоту” пошкоджені понад 30 будинків, а також 11 авто.