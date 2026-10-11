О состоянии пострадавших из-за авиаударов в Харькове сообщила прокуратура

В Харьковской облпрокуратуре рассказали о последствиях ударов КАБов по Харькову 11 октября. «Прилеты» зафиксировали около 13:55 в Немышлянском районе.

В результате удара погибла женщина.

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В прокуратуре установили, что из-за ударов пострадали восемь человек, среди них – семилетний мальчик. У пострадавших диагностированы взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, акубаротравмы, повреждения от осколков стекла, стрессовые реакции.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, в воскресенье, 11 октября, взрывы прогремели в Харькове около 13:55. Как оказалось, по городу ударили КАБами. Под обстрел попал частный сектор в Немышлянском районе, в частности, прилетело по территории СТО рядом с частными домами. Из-под завалов поврежденного дома удалось деблокировать пострадавшую. Медики боролись за ее жизнь, но вскоре сообщили о смерти 35-летней женщины. Известно также о десяти пострадавших, в том числе – семилетнем мальчике, повреждены дома и авто.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места удара авиабомб по Харькову. Он также уточнил: в результате «прилета» повреждены более 30 домов, а также 11 авто.