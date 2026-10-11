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О состоянии пострадавших из-за авиаударов в Харькове сообщила прокуратура

Происшествия 19:05   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
О состоянии пострадавших из-за авиаударов в Харькове сообщила прокуратура

В Харьковской облпрокуратуре рассказали о последствиях ударов КАБов по Харькову 11 октября. «Прилеты» зафиксировали около 13:55 в Немышлянском районе.

Обстрел Харькова 11 октября

В результате удара погибла женщина.

В прокуратуре установили, что из-за ударов пострадали восемь человек, среди них – семилетний мальчик. У пострадавших диагностированы взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, акубаротравмы, повреждения от осколков стекла, стрессовые реакции.

Обстрел Харькова 11 октября

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, в воскресенье, 11 октября, взрывы прогремели в Харькове около 13:55. Как оказалось, по городу ударили КАБами. Под обстрел попал частный сектор в Немышлянском районе, в частности, прилетело по территории СТО рядом с частными домами. Из-под завалов поврежденного дома удалось деблокировать пострадавшую. Медики боролись за ее жизнь, но вскоре сообщили о смерти 35-летней женщины. Известно также о десяти пострадавших, в том числе – семилетнем мальчике, повреждены дома и авто.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места удара авиабомб по Харькову. Он также уточнил: в результате «прилета» повреждены более 30 домов, а также 11 авто.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 19:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилеты» зафиксировали около 13:55 в Немышлянском районе.".