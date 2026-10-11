КАБами по частному сектору в Харькове ударила РФ: пострадавшие, есть погибшая

Взрывы прогремели в Харькове около 13:55. Как оказалось, по городу ударили КАБами.

Дополнено в 14:30. Спасти деблокированного из-под завалов человека не удалось.

«По уточненной информации, человек, деблокированный из-под завалов изуродованного дома, является женщиной 35 лет. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм она умерла», – написал Терехов.

Дополнено в 14:22. Из-под завалов дома деблокировали мужчину – медики оказывают ему необходимую помощь, информирует мэр.

Дополнено в 14:19. Известно о трех пострадавших из-за удара.

«Также есть информация о двух полностью уничтоженных частных домах, еще около 15 повреждены взрывной волной. Горят несколько автомобилей», – добавил Терехов.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом – частный сектор в Немышлянском районе.

«На месте удара пожар. Подробности выясняем», – добавил городской голова.

Вскоре стало известно, что попадание – по территории СТО рядом с частными домами, некоторые из них повреждены. Есть информация и о пострадавших – их количество и состояние уточняется.

Отметим, мониторинговые ТГ-каналы писали об авиабомбах над городом около 13:55. После «прилета» еще один КАБ упал в районе Мартового.