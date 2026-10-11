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КАБами по приватному сектору в Харкові вдарила РФ: постраждалі, є загибла

Події 14:30   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
КАБами по приватному сектору в Харкові вдарила РФ: постраждалі, є загибла

Вибухи пролунали в Харкові близько 13:55. Як виявилось, по місту вдарили КАБами. 

Доповнено о 14:30. Врятувати деблоковану з-під завалів людину, не вдалося.

“За уточненою інформацією, людина, яку деблокували з-під завалів понівеченого будинку, є жінкою 35 років. На жаль, попри усі зусилля медиків, від отриманих травм вона померла”, – написав Терехов.

Доповнено о 14:22. З-під завалів будинку деблокували чоловіка – медики надаються йому необхідну допомогу, інформує мер.

Доповнено о 14:19. Відомо про трьох постраждалих через удар.

«Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька авто», – додав Терехов.

Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом – приватний сектор у Немишлянському районі.

“На місці удару пожежа. Подробиці з’ясовуємо”, – додав міський голова.

Незабаром стало відомо, що влучання – на території СТО поряд із приватними будинками, деякі з них пошкоджені. Є інформація і про постраждалих – їх кількість та стан уточнюється.

Зазначимо, моніторингові ТГ-канали писали про авіабомби над містом близько 13:55. Після “прильоту” ще один КАБ упав у районі Мартового.

Читайте також: «Прильоти» у Харкові: по місту ударив БпЛА, Терехов повідомив деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 14:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали в Харкові близько 13:55. Як виявилось, по місту вдарили КАБами. ".