КАБами по приватному сектору в Харкові вдарила РФ: постраждалі, є загибла

Вибухи пролунали в Харкові близько 13:55. Як виявилось, по місту вдарили КАБами.

Доповнено о 14:30. Врятувати деблоковану з-під завалів людину, не вдалося.

“За уточненою інформацією, людина, яку деблокували з-під завалів понівеченого будинку, є жінкою 35 років. На жаль, попри усі зусилля медиків, від отриманих травм вона померла”, – написав Терехов.

Доповнено о 14:22. З-під завалів будинку деблокували чоловіка – медики надаються йому необхідну допомогу, інформує мер.

Доповнено о 14:19. Відомо про трьох постраждалих через удар.

«Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька авто», – додав Терехов.

Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом – приватний сектор у Немишлянському районі.

“На місці удару пожежа. Подробиці з’ясовуємо”, – додав міський голова.

Незабаром стало відомо, що влучання – на території СТО поряд із приватними будинками, деякі з них пошкоджені. Є інформація і про постраждалих – їх кількість та стан уточнюється.

Зазначимо, моніторингові ТГ-канали писали про авіабомби над містом близько 13:55. Після “прильоту” ще один КАБ упав у районі Мартового.