Російські військові близько 12:20 завдали удару ракетою, попередньо, типу «Бандероль», по місту Златопіль Лозівського району. Частково зруйновано приміщення цивільного підприємства, магазин, пошкоджено автомобілі.

Про це повідомили в обласній прокуратурі. Поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 60 років.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що приміщення зруйнованого підприємства вже не експлуатувалися.

Мер Златополя Микола Бакшеєв повідомив, що один із постраждалих отримав травми середнього ступеня тяжкості, інший – легкі ушкодження.

Нагадаємо, 25 листопада ворог кілька разів бив по Харкову. Близько 15:00 зафіксовано удар реактивним дроном по Індустріальному району, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Близько 12:45 25 листопада у Харкові також чули вибух. Моніторингові канали інформували про політ російської Бандеролі. “Приліт” у Слобідському районі підтвердив Ігор Терехов. Внаслідок влучення постраждав 26-річний чоловік. Його шпиталізували, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Близько 11:10 «Бандероль» вдарила по Слобідському району.