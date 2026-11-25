Без опадів, але з вітром: прогноз погоди на 26 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на четвер, 26 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Опади припиняться, але не потеплішає.
У Харківській області упродовж дня утримається хмарна погода з проясненнями 🌥. Істотних опадів не прогнозують. На дорогах подекуди буде ожеледиця.
Вітер очікується західний, ➡️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу.
У Харкові протягом доби також буде без істотних опадів.
Вітер прогнозують західний ➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 2 – 4° морозу, вдень близько 0°.
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Нагадаємо, живими ялинками прикрасять Харків до свята. Так, у сквері Сафарова висадили п’ятиметрове дерево в центрі локації, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».