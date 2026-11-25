Прогноз погоди на четвер, 26 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Опади припиняться, але не потеплішає.

У Харківській області упродовж дня утримається хмарна погода з проясненнями 🌥. Істотних опадів не прогнозують. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер очікується західний, ➡️, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу.

У Харкові протягом доби також буде без істотних опадів.

Вітер прогнозують західний ➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2 – 4° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, живими ялинками прикрасять Харків до свята. Так, у сквері Сафарова висадили п’ятиметрове дерево в центрі локації, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».